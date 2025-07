Corinthians apura uso de cartão por Andrés Sanchez e furto de documentos

© Agência COrinthians

(UOL/FOLHAPRESS) - O Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians confirmou que está apurando o uso do cartão de crédito corporativo do clube pelo ex-presidente Andrés Sanchez.

Em nota, o órgão também relatou que investiga o furto de registros financeiros do clube, no incidente de 31 de maio -quando Augusto Melo, presidente afastado, e aliados invadiram a sala da presidência.

Romeu Tuma Jr., presidente do CD, informou que todos os pedidos para apurar o uso indevido de cartão corporativo por Andrés Sanchez foram protocolados. Na semana passada, o ex-mandatário reconheceu o uso indevido do cartão de crédito e prometeu reembolsar o clube com juros e correção monetária.

A apuração é conduzida com base no estatuto, que prevê a tramitação pela presidência do CD e posterior envio à Comissão de Ética, com garantia de ampla defesa e contraditório.

No início da apuração, Tuma solicitou a preservação de documentos de controle de despesas dos últimos sete anos, e foi informado sobre a subtração de registros. O departamento financeiro atribui o sumiço das documentações ao dia 31 de maio, quando Augusto tentou retomar a presidência com base em uma manobra estatutária.

O caso já foi registrado em boletim de ocorrência e está sob investigação da Polícia Civil. O próximo passo do Timão é aguardar a possível abertura de inquérito.

"Por ocasião desses ofícios, Romeu Tuma Jr., presidente do CD, solicitou à Diretoria que preservasse todos os documentos correspondentes e de suporte dos últimos 7 (sete) anos quando, em resposta, foi informado de que houve subtração de documentos de controle de despesas de dentro do clube, durante incidente em 31 de maio, com o consequente registro do devido boletim de ocorrências sendo lavrado pela atual Diretoria. O CD permanece em contato com a Presidência a respeito da extensão do furto e do avanço das investigações junto à Polícia Civil", afirma o CD do Corinthians, em nota enviada à imprensa.

O Conselho também estuda a possibilidade de unificar os pedidos contra Andrés em um único processo, com o objetivo de agilizar os trabalhos. Também será verificada a possível falha na fiscalização à época dos gastos.

O CD reforçou que "não há nada que deixará de ser apurado" e que todas as medidas serão tomadas para garantir segurança jurídica, ordem institucional e celeridade no processo.

CORINTHIANS NOTIFICOU SUMIÇO DE DOCUMENTOS EM INQUÉRITO

Em junho, o Corinthians já havia notificado a Polícia Civil, nos autos do inquérito da Vai de Bet, sobre o receio de documentos sigilosos terem sido subtraídos ou acessados indevidamente.

À época, o UOL apurou que o clube, vítima no inquérito, informou as autoridades sobre a entrada não autorizada de Augusto e seus apoiadores na sala da presidência do clube.

Naquele contexto, o Corinthians também ponderou sobre uma eventual necessidade de adoção de medidas cautelares para proteger a instituição.