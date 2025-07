Jovem jogador escocês morre após queda de hotel em Ibiza

© Dundee Stars

O hóquei em patins perdeu uma de suas promessas com a morte trágica de Gary Kelly, de 19 anos, atleta escocês do Dundee Stars. O jovem não resistiu aos ferimentos após cair do terceiro andar do Hotel Ibiza Rocks, na cidade espanhola de Sant Antoni de Portmany, na última segunda-feira (21). A informação foi divulgada nesta terça-feira (22) pela BBC.

De acordo com a Guardia Civil, a queda é tratada como um acidente. Este é o segundo episódio fatal envolvendo hóspedes no mesmo local em menos de um mês. O britânico Evan Thomson, de 26 anos, também morreu após um acidente semelhante na mesma unidade hoteleira.

A mãe do outro hóspede falecido também reagiu ao incidente, nas redes sociais: "Estou absolutamente devastada por escrever e contar a todos que, no início do mês, o meu filho, Evan, esteve envolvido num trágico acidente enquanto passava férias com os amigos, em Ibiza, e, infelizmente, faleceu. Estamos todos absolutamente devastados".

Em razão dos acontecimentos, o hotel cancelou todos os eventos musicais programados para os próximos dias.

Um porta-voz do Ibiza Rocks lamentou profundamente o ocorrido. “A segurança e o bem-estar dos nossos hóspedes sempre foram e continuarão sendo nossa maior prioridade. Estamos profundamente chocados e devastados com a gravidade da situação”, afirmou em nota.

O Dundee Stars, clube de Gary, publicou um comunicado emocionado prestando condolências à família, amigos e companheira do jogador. “Todos no clube estão destroçados com essa notícia. Gary era um jovem talentoso, carismático e com um futuro promissor. Seu falecimento impacta não apenas o hóquei no gelo, mas toda a comunidade à sua volta”, escreveu a equipe escocesa.

A morte de Gary Kelly também afetou a programação de eventos no hotel, famoso por unir hospedagem com festas e shows de música eletrônica. O festival de R&B previsto para o próximo domingo foi cancelado. Segundo o hotel, os clientes com ingressos adquiridos serão reembolsados.

O Ibiza Rocks está localizado na parte oeste da ilha espanhola de Ibiza e é um dos principais destinos turísticos da região, especialmente entre jovens britânicos. Em 2025, o local celebra seu 20º aniversário e tinha agenda com apresentações de artistas como Craig David, Dizzee Rascal e Rudimental. Ainda não se sabe quantos eventos serão cancelados após a tragédia.