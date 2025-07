Ídolo do futebol inglês, Paul Gascoigne é internado na UTI aos 58 anos

© Getty

O ex-jogador Paul Gascoigne, um dos maiores ídolos da história do futebol inglês, foi internado na UTI neste domingo (20) depois de desmaiar em casa. De acordo com o jornal britânico The Sun, ele foi encontrado desacordado por um amigo e levado imediatamente ao hospital.

Aos 58 anos, Gascoigne está em estado estável e tem recebido apoio de familiares e pessoas próximas. Steve Foster, motorista e assistente pessoal do ex-atleta, agradeceu publicamente as mensagens de carinho. “Gazza quer agradecer o apoio e as palavras de incentivo dos amigos que torcem pela sua recuperação”, afirmou.

Em março deste ano, Gascoigne falou abertamente sobre sua luta contra o alcoolismo em um podcast, descrevendo-se como um “bêbado triste” e revelando que vivia em um quarto pequeno enquanto tentava se reerguer.