Honda vai leiloar motor de Senna campeão e peças históricas da F1

A Honda anunciou que irá leiloar itens históricos da sua trajetória na Fórmula 1, incluindo o icônico motor V10 que impulsionou Ayrton Senna rumo ao seu segundo título mundial, em 1990, com a McLaren. A peça, o RA100E V10, será um dos grandes destaques do primeiro leilão, marcado para agosto durante a Monterey Car Week, na Califórnia (EUA).

Além do motor utilizado por Senna, o leilão incluirá diversas peças raras da Honda Racing Corporation (HRC), como componentes de monolugares, itens de edições limitadas e materiais autografados. A iniciativa, segundo a montadora japonesa, é parte de um esforço para preservar e celebrar seu legado nas corridas, oferecendo aos fãs a chance de adquirir um pedaço da história da marca na categoria mais prestigiada do automobilismo.

O motor RA100E V10 foi uma evolução do RA109E, usado no MP4/5 da McLaren em 1989 — ano em que Senna conquistou seu primeiro título com um duelo histórico contra Alain Prost. Em 1990, com ajustes no diâmetro e curso para melhorar o desempenho e a eficiência, o V10 levou a equipe a mais uma temporada vitoriosa: foram seis vitórias em 16 corridas, o título de construtores e o bicampeonato de pilotos para Senna.

Os motores V10 da Honda estiveram na Fórmula 1 por apenas duas temporadas antes da transição para os V12 e, posteriormente, a saída da montadora da categoria no final de 1992. A marca retornaria apenas em 2000 como fornecedora oficial, com nova geração de motores V10 de 3,0 litros, adotando o layout que então se tornaria padrão na F1.