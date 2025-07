Chelsea 'assusta' Atlético de Madrid com exigência por Renato Veiga

© Getty Images

O Atlético de Madrid demonstrou interesse na contratação do português Renato Veiga, de 21 anos, que pertence ao Chelsea, mas atuou por empréstimo na Juventus na última temporada. No entanto, o valor de 40 milhões de euros (cerca de R$ 256 milhões), estipulado pelos ingleses, esfriou o entusiasmo dos espanhóis. A informação é do jornal Marca.

O técnico Diego Simeone é admirador do jovem atleta, valorizando sua força física, versatilidade e capacidade de vencer duelos. Veiga pode atuar como zagueiro, lateral-esquerdo ou volante, o que o tornaria uma peça útil no elenco colchonero, que carece de opções defensivas. Atualmente, o time conta apenas com Giménez, Le Normand e Lenglet para a zaga.

A intenção do Atlético seria fechar a contratação até o dia 17 de agosto, data da estreia na temporada 2025/26 contra o Espanyol, fora de casa, pela La Liga. O negócio, no entanto, depende de um acordo financeiro viável.

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, já indicou que não pretende contar com Veiga e o deixou fora da lista para o Mundial de Clubes, conquistado pelo clube inglês nos Estados Unidos. Após a devolução da Juventus, o jogador segue com futuro indefinido.

Revelado pelo Sporting, Veiga passou pelo Basel antes de chegar ao Chelsea, que o contratou por 15 milhões de euros em 2023. O clube português manteve 10% de uma futura venda e já lucrou 1,5 milhão de euros com a transação.

A possível ida ao futebol espanhol seria mais um passo na trajetória internacional do jogador, que já passou por Alemanha (Augsburg), Suíça (Basel), Inglaterra (Chelsea) e Itália (Juventus).