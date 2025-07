Corinthians banca Dorival, e Memphis passa ileso após polêmica em clássico

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians prioriza equalizar as contas e, por isso, colocou panos quentes em duas situações: a de Dorival Júnior e a de Memphis Depay.

CORINTHIANS É CAUTELOSO COM DORIVAL E MEMPHIS

A diretoria banca a permanência do técnico, mesmo em meio às contestações da torcida, principalmente pela situação financeira que vive. Em caso de desligamento unilateral, o clube teria que pagar mais de R$ 7 milhões de multa.

O clube estuda com muita cautela uma possível demissão do técnico, uma vez que isso acarretaria mais um problema financeiro. O Timão já tem um plano de pagamento de R$ 76 milhões no plano de credores com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF.

Isso não significa que o emprego do técnico está garantido por tempo indeterminado. Porém, ao que tudo indica, é baixa a possibilidade de mudança de comando técnico até o dia 9 de agosto -votação do impeachment de Augusto Melo pelos associados, que pode sacramentar a mudança de gestão mais uma vez.

Na situação de Memphis Depay, que se envolveu em polêmica no clássico, o Timão também lida com muito cuidado. A gestão deseja refazer o contrato do atacante e, por isso, foca em quitar todas as dívidas com o jogador holandês antes de tomar decisões. No momento, o clube ainda tem mais de R$ 4 milhões em bônus a pagar ao atleta.

A reportagem apurou que não houve conversa de Fabinho Soldado, executivo de futebol, com Memphis, que abandonou o banco de reservas ao ser substituído no intervalo de São Paulo 2 x 0 Corinthians. Após a derrota, o camisa 10 também saiu mais cedo do vestiário e ficou aguardando a abertura da porta do ônibus da delegação. O elenco ficou desconfortável.

A diretoria alvinegra lida com Memphis enquanto tenta alinhar expectativas durante a abertura da janela de transferências. O jogador já demonstrou insatisfação, e, nos bastidores, uma possível saída não é descartada.

O Alvinegro paulista volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Cruzeiro, pela 16ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.