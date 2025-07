Ritmo do Flamengo no mercado pressiona Boto após estresse com Pedro

© Getty Images

(UOL/FOLHAPRESS) - O ritmo de contratações do Flamengo joga os holofotes para o trabalho de José Boto como diretor de futebol. E à medida que saem mais jogadores do que efetivamente chegam ao aeroporto, a pressão cresce sobre ele.

O espanhol Saúl chega aumentar as opções no meio-campo - ele é esperado no Rio nesta terça-feira (22), segundo a reportagem apurou. Em outra função no setor de criação, Carrascal também está perto de ser anunciado.

Não é falta de dinheiro.

A questão é que o Flamengo já tem lacunas abertas, como a saída de Gerson, que ainda não foram preenchidas oficialmente -Saúl é um caminho.

O lateral-direito Wesley, rumo à Roma, é outro perto do adeus.

A cada jogo sem reposição -e com uma onda recente de lesões-, a necessidade de contratações fica mais evidente.

O próprio Filipe Luís disse após a vitória apertada sobre o Fluminense que, no que depender dele, queria os reforços "para nesta segunda-feira (21)".

Uma aparente demora ainda não gera motivo para o presidente Bap considerar trocar o diretor. Mas tem gente no clube que enxerga a engrenagem de contratações ainda sendo azeitada.

RECUOS

O Flamengo com Boto ainda viveu alguns recuos no mercado. O irlandês Mikey Johnston foi travado por intervenção de Bap, aconselhado pelo departamento médico e diante da má repercussão a respeito do interesse por um ponta do West Bromwich, da segunda divisão inglesa.

Já as saídas de Matheus Gonçalves e Victor Hugo foram freadas porque o clube mudou de ideia a respeito dos valores envolvidos. Victor Hugo, inclusive, foi a novidade no treino desta segunda-feira (21) no Ninho do Urubu.

JORGINHO FORA DA CURVA

Antes do Mundial, um movimento importante foi a vinda de Jorginho, sobretudo diante do que aconteceu depois: a lesão de Pulgar, que afastará o chileno por pelo menos três meses.

O papel de Boto ainda gera atenção e certa desconfiança pública por conta da condução da relação com Pedro após vazamentos de mensagens sobre o papel do atacante no elenco e o desejo de negociá-lo se viesse uma proposta de 15 milhões de euros.

CADÊ BOTO?

Boto tem andado sumido diante da imprensa. Depois de dar várias entrevistas durante o Mundial de Clubes, até para veículos estrangeiros, tem evitado declarações.

No Ninho do Urubu, ele até apareceu na apresentação de Alfredo Almeida como novo chefe da base. Mas não ficou para ter qualquer contato ou conversa informal com jornalistas.

Naquela semana, já tinham estourado o vazamento da mensagem sobre Pedro e a entrevista coletiva de Filipe Luís explicando o afastamento momentâneo do jogador da lista de relacionados.

Pedro voltou, fez gol contra o Fluminense e deixou claro que não está plenamente satisfeito. Não houve retratação de quem comanda o futebol a respeito dos vazamentos.

Ou seja, o estresse com Pedro ainda não foi superado completamente e nem, na outra ponta, Boto já conseguiu confirmar reforços para a continuidade do Fla na temporada.

O português ainda tem renovações como pendências. O goleiro Matheus Cunha nem quis esperar. Já assinou pré-contrato com o Cruzeiro e notificou o Flamengo sobre isso.

Varela é outro que já pode mirar outras coisas no mercado, está com negociação emperrada no Flamengo e tem tudo para se tornar, por enquanto, o único lateral-direito do elenco principal. O Flamengo vai perdendo poder de barganha com ele. O contrato acaba em 31 de dezembro.