Lesão tira brasileiro do Taiti e pode abrir vaga para Gabriel Medina

(UOL/FOLHAPRESS) - A última etapa da temporada regular do Mundial de Surfe pode ter uma mudança inesperada. O brasileiro Alejo Muniz anunciou nesta terça-feira (22) que está fora da competição em Teahupoo, no Taiti, por causa de uma lesão no ombro. A ausência pode abrir caminho para Gabriel Medina, que havia ficado de fora da lista de convidados da WSL.

"Hoje a notícia não é muito boa. Não vou conseguir participar da etapa do Taiti esse ano. Após a lesão que sofri em J-Bay, fiz exames, falei com meus médicos e vou ter que passar por uma cirurgia no ombro. A boa notícia é que vou ter bastante tempo para me recuperar antes do início da temporada do ano que vem e estar mais que 100%", afirmou Muniz em suas redes sociais.

E A VAGA?

Assim, a vaga de Alejo poderá ser ocupada por um atleta substituto. E quem aparece no radar é justamente Medina.

Tricampeão mundial e bicampeão da etapa, o paulista chegou a pedir um dos dois wildcards da WSL, mas não foi atendido. Um ficou com o taitiano Kauli Vaast e o outro seria do vencedor da triagem - que acabou sendo para Mihimana Braye.

Renato Hickel, vice-presidente do Tour e Competições da WSL, chegou a dizer ao ge que o único caminho restante para Medina seria mesmo uma substituição médica. E esse caminho acaba de surgir.

Com o corte de Alejo, a decisão agora está nas mãos da WSL -e de Medina, que, ao que tudo indica, estaria pronto. As ondas de Teahupoo, que ele conhece como poucos, estarão esperando.