Brasil goleia o Paraguai e avança à semifinal da Copa América Feminina

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina avançou nesta terça-feira (22) à semifinal da Copa América, disputada em Quito, no Equador, com uma rodada de antecedência. A equipe comandada por Arthur Elias manteve seu aproveitamento de 100% na fase de grupos com uma vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai.

Yasmim, duas vezes, Duda Sampaio e Amanda Gutierres fizeram os gols da equipe brasileira. Artilheira da competição, Claudia Mártinez marcou seu quinto gol no campeonato e quebrou uma longa invencibilidade da defesa verde e amarela.

O Brasil não sofria gols havia dez partidas na Copa América Feminina, desde a edição de 2018, quando foi vazado na vitória por 3 a 1 sobre o Chile.

Apesar do gol, a formação canarinho segue com uma ótima campanha. São três vitórias em três partidas. O Brasil lidera o Grupo B, com nove pontos, e tem cinco de vantagem para a Venezuela, que soma quatro. Por isso, confirmou sua vaga no mata-mata com uma rodada de antecedência.

Antes da semifinal, o time comandado por Arthur Elias enfrentará a Colômbia na próxima sexta-feira (25), às 21h (de Brasília).

A disputa da fase final da competição começa na segunda-feira (28).

Em nove edições da Copa América feminina, o Brasil foi campeão oito vezes e é o favorito para ficar com a taça novamente. A única vez em que o título não ficou com a seleção brasileira foi em 2006, quando a Argentina foi a campeã e o Brasil ficou com o vice.