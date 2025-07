Flamengo cria crises fora de campo enquanto time luta por três títulos

© Shutterstock

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo emenda crises com estopins dentro do próprio clube, enquanto o elenco de Filipe Luís tenta manter o desempenho em campo.

No episódio mais recente, causou entranheza ao elenco rubro-negro a mensagem do chefe médico José Luiz Runco expondo informações quanto à lesão do volante De la Cruz em um grupo de aplicativo de mensagens.

O ponto principal de contestação dos jogadores é o fato de Runco não estar no dia a dia do Ninho do Urubu. Fernando Sassaki e Luiz Macedo têm sido os porta-vozes do departamento médico ligado ao futebol.

Runco retornou ao Flamengo em janeiro deste ano, em meio à reformulação feita pelo então presidente recém-eleito Luiz Eduardo Baptista, o Bap. A ideia foi que ele assumisse o departamento médico de todo o clube, implementando processos nas diversas modalidades.

O estafe de De la Cruz criticou o posicionamento público de Runco e considera que faltou ética na postura do médico. Poucos minutos após a mensagem vir a público, Arrascaeta foi às redes sociais e publicou uma foto ao lado do compatriota.

A "crise De la Cruz" estourou três dias depois de um episódio quase derradeiro da "crise Pedro". O atacante voltou a ser relacionado, foi acionado no segundo tempo e fez o gol da vitória no Fla x Flu.

Após a partida, colocou panos quentes na polêmica com Filipe Luís, mas fez questão de não esconder que um ponto ainda causa incômodo: acredita que o dirigente que lhe "colocou à venda" deveria "reconhecer o erro".

Cada oportunidade que tenho, entro com muito amor, garra. Dessa forma que reconheço que tenho semana abaixo. O membro da diretoria deveria reconhecer o erro. Isso, para mim, passou Pedro, à TV Globo, após o Fla x Flu

Ambos os casos colocaram em xeque José Boto e Runco, profissionais escolhidos a dedo por Bap sob o discurso de maior profissionalização do clube. Além disso, aumentaram uma pressão interna, com críticas, inclusive, de membros de grupos de situação.

Enquanto isso, Filipe Luís tenta equilibrar os pratos e manter o elenco no trilho. O Flamengo se mantém na briga pela ponta da tabela do Campeonato Brasileiro -tem três pontos a menos que o líder Cruzeiro.

Na próxima semana, tem o primeiro encontro com o Atlético-MG em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No próximo dia 13, recebe o Internacional, no jogo de ida das oitavas da Libertadores.