Dono da SAF do Atlético-MG se manifesta após cobrança de jogadores

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dono da SAF do Atlético-MG, Rubens Menin se manifestou na noite desta terça-feira (22) após alguns jogadores cobrarem o pagamento de salários atrasados.

"O dia trouxe informações desencontradas, reações acaloradas e muita especulação. Mas, como sempre, a verdade e o bom senso devem prevalecer. O Atlético tem responsabilidades, e as honra. Tem compromissos, e os cumpre. E tem um projeto de longo prazo sendo construído com trabalho duro, transparência e espírito coletivo", disseMenin, no X, antigo Twitter.

A CONFIANÇA SE CONSTRÓI NO DIÁLOGO E NA TRANSPARÊNCIA



A torcida do Galo pode ter certeza de uma coisa: os desafios existem, e estamos enfrentando cada um deles com seriedade e diálogo.



Hoje o dia trouxe informações desencontradas, reações acaloradas e muita especulação. Mas,… pic.twitter.com/6OLA5onGZf — Rubens Menin (@rubensmenin) July 23, 2025

O que aconteceu