Time de Cristiano Ronaldo recusa zagueiro e o manda de volta para Holanda: 'escândalo'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Dávid Hanko, do Feyenoord, foi rejeitado pelo Al Nassr - time de Cristiano Ronaldo - após viajar até a Áustria para assinar contrato com os sauditas e já integrar o grupo para a pré-temporada.

O QUE ACONTECEU

O Al Nassr tinha um acordo com o Feyenoord pela contratação do zagueiro eslovaco na casa dos 35 milhões de euros (cerca de R$ 230 milhões), segundo o jornal holandês De Telegraaf.

O defensor se apresentou, mas foi informado que não era mais bem-vindo, segundo o porta-voz do time holandês.

O jogador também havia chegado a um acordo com o Al Nassr e o Feyenoord. Quando chegou ao centro de treinamento, foi repentinamente informado de que não era mais bem-vindo. Isso é inédito. Escandaloso e inédito. Raymond Salomon, porta-voz do Feyenoord

David vem refletindo sobre isso há meses. O acordo foi finalizado, mas no final eles recuaram com todo tipo de falácias. Pelo que eu sei, essa forma de tratar um jogador nunca foi vista antes. Não podemos aceitar que David seja tratado dessa forma. Nos solidarizamos com ele. Raymond Salomon, porta-voz do Feyenoord

A troca na direção esportiva do time saudita foi a responsável pela reviravolta na contratação, segundo o jornal espanhol Marca.

Hancko já havia vendido seu apartamento na Holanda e deve ser negociado com outro clube, informou o De Telegraaf.

