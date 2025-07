Ex-Milan destrói Lamine Yamal: "Que se f*** a sua mãe"

© Getty Images

Adil Rami, ex-zagueiro da seleção francesa, que se destacou por clubes como AC Milan, Valencia, Marseille e Fenerbahçe, fez nesta quarta-feira uma transmissão ao vivo pela plataforma de streaming Twitch, na qual não poupou palavras ao falar sobre Lamine Yamal.

O ex-defensor (que passou pelo Boavista na temporada 2020/21, dois anos após conquistar o título da Copa do Mundo com a seleção francesa) elogiou as qualidades técnicas da jovem promessa espanhola do Barcelona, mas criticou duramente o comportamento do jogador fora dos gramados.

“Há dois meses que, do ponto de vista humano, eu não consigo mais olhar pra cara dele. Pra mim, é claro. Não me importo com quem diz que está satisfeito, satisfeito, como os torcedores do Barcelona, os torcedores do Lamine Yamal... Não me importo nem um pouco”, começou dizendo.

“Vou contar a verdade pra vocês. No futebol, não há o que discutir: ele é um craque e com certeza vai ganhar Bolas de Ouro, Eurocopas e tudo mais que quiser. Mas, como pessoa... Que se f* a sua mãe”,** disparou.



Cristiano Ronaldo foi o estopim da irritação



Adil Rami, atualmente com 39 anos, também acusou Lamine Yamal de ter faltado com respeito a Cristiano Ronaldo, por conta da forma como se dirigiu ao capitão da seleção portuguesa no dia 8 de junho, após a Espanha ser derrotada na final da Liga das Nações, nos pênaltis.

“A forma como ele apertou a mão do Cristiano Ronaldo me irritou. Tudo começou aí. Também não gostei dos vídeos que ele fez falando dele. Ver ele com as calças e os shorts baixos... Essa história de calças e shorts baixos vem das prisões dos EUA e do México, e era relacionada a quem queria dar o c”,* criticou.

“Fora isso, tem algumas coisas que me impressionam. Ele dá festas e já vira assunto. Espera aí, seu idiota! Ele chega, vê, pega a camisa 10 e começa a usar uns 'bling-blings' enormes, com diamantes gigantes... Ele acha que é americano. É um mala do c****”,** finalizou.



A polêmica festa de 18 anos



Toda essa enxurrada de críticas por parte de Adil Rami acontece menos de duas semanas depois da polêmica festa de 18 anos de Lamine Yamal, para a qual o jogador convidou familiares, amigos, companheiros de time e até... pessoas com nanismo, com o objetivo declarado de atuarem como entretenimento.

Modelo diz que Lamine Yamal pediu loiras com seios grandes em festa Na atração espanhola Tardear, a modelo Claudia Calvo afirmou que foi uma das convidadas do aniversário, mas que teria recusado o convite por não concordar com algumas exigências de Yamal com base apenas em atributos físicos Folhapress | 06:30 - 16/07/2025

A modelo espanhola Claudia Calvo, supostamente convidada para o evento, deu uma entrevista ao programa Tardear TV, onde aumentou ainda mais a controvérsia:

“Me pediram para ir à festa de aniversário do Lamine Yamal e ofereceram entre 10 mil e 20 mil euros, mas eu não sabia o que esperavam de mim. Pediam mulheres loiras com medidas específicas de busto, e não poderíamos levar nossos celulares”, contou.

