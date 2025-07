Juventude x São Paulo hoje pelo Brasileirão: veja horário e escalação

© Getty

Juventude e São Paulo entram em campo nesta quinta-feira (24), às 19h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em um duelo que pode influenciar diretamente a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Ambos os times buscam pontos preciosos para escapar da zona de rebaixamento e ganhar fôlego na temporada.

Mandante da partida, o Juventude ocupa uma posição incômoda no Z-4, com apenas 11 pontos somados. A equipe gaúcha tem a pior defesa das três principais divisões do futebol brasileiro, com 28 gols sofridos em 13 jogos, e tenta se recuperar após a goleada sofrida diante do Cruzeiro. Como alento, todas as vitórias do clube até aqui aconteceram em casa.

O São Paulo, por sua vez, venceu o clássico contra o Corinthians na última rodada e tenta engatar uma sequência positiva. Com a vitória no Morumbis, o time afastou-se momentaneamente da zona da degola, mas segue apenas dois pontos acima do limite, o que exige atenção redobrada.

Juventude — técnico: Claudio Tencati

O treinador deve fazer ajustes na escalação após o revés da última rodada. A tendência é que volte a apostar em um trio de ataque, com Veron e Batalla disputando uma vaga na frente. No meio-campo, Caíque pode ser novidade, caso Hudson não se recupere de uma pancada.

O reforço Lucas Fernandes deve aparecer entre os relacionados pela primeira vez, após período de recondicionamento físico. No setor defensivo, Ewerthon está recuperado de lesão e também fica à disposição. Já o atacante Rafael Bilu segue fora, ainda em tratamento fisioterápico no joelho.

Provável escalação:

Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo (ou Abner) e Marcelo Hermes; Caíque (ou Hudson), Jadson e Mandaca; Veron (ou Batalla), Taliari e Gilberto.

Fora do jogo: Rodrigo Sam (lesão no adutor) e Rafael Bilu (lesão no joelho).

Pendurados: Ewerthon, Batalla, Rodrigo Sam, Ênio, Giraldo, Wilker Ángel, Gilberto, Caíque, Marcos Paulo e Alan Ruschel.



São Paulo — técnico: Hernán Crespo

O técnico argentino segue lidando com desfalques importantes e deve escalar uma formação com meio-campo mais versátil, capaz de recompor e apoiar o ataque. Oscar e Lucas continuam fora por lesão, o que limita as opções de criatividade no setor ofensivo.

O lateral Enzo Díaz, ausente no clássico por mal-estar, volta a ser relacionado, mas deve iniciar no banco. A expectativa é de que o time mantenha a base da vitória contra o Corinthians, com pequenas variações táticas.

Provável escalação:

Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Wendell; Luciano e André Silva.

Desfalques:

Oscar (fratura nas vértebras), Lucas (lesão no joelho), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Ryan Francisco (lesão ligamentar e no menisco), Calleri (rompimento de ligamento no joelho) e Lucca (lesão no adutor).

Pendurados: Rafael, Alan Franco, Sabino, Arboleda, Ferraresi, Pablo Maia, Bobadilla e Ferreira.

Oferecimento: Natura

Neste Dia dos Pais, presenteie com o novo Natura Homem Evolut.io, a fragrância do homem que nunca para de evoluir. Natura. Bem estar bem.

Flamengo demite médico Runco após comentário negativo sobre De La Cruz O jornalista Bruno Castanha noticiou a informação primeiro e o blog confirmou. Oficialmente, o clube não se pronunciou. Folhapress | 21:15 - 23/07/2025