Neymar discute com torcedor pelo terceiro jogo seguido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o Santos na zona de rebaixamento após sofrer a segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro, Neymar mais uma vez teve uma discussão acalorada com torcedores presentes nas arquibancadas na noite desta quarta-feira (23), na Vila Belmiro.

Foi a terceira partida seguida em que o atacante de 33 anos se dirigiu à torcida para rebater provocações.

Após a derrota do Santos para o Internacional que manteve o alvinegro em 17º na tabela de classificação, o atacante foi à lateral do campo e passou a bater boca por alguns minutos com um torcedor também bastante exaltado, até ser afastado da discussão pelo goleiro João Paulo.

Ainda no fim do segundo tempo, Neymar já havia se dirigido ao mesmo espaço, nas cadeiras inferiores do estádio, respondendo irritado às cobranças.

O torcedor, identificado como Alex, publicou um vídeo nas redes sociais se desculpando após a partida.

"Queria pedir desculpas para todos os torcedores do Santos. Eu me exaltei um pouco. O time do Santos está deixando muito a desejar. Eu cobrei do Neymar. Fui um pouco ríspido. Não tem como pedir por favor para ele. Usei algumas palavras de baixo calão. Ele também me xingou, mas foi no calor do jogo, no momento", afirmou.

Essa não foi a primeira vez que o jogador teve atritos com a torcida no Campeonato Brasileiro.

Na rodada anterior, na derrota por 3 a 0 para o Mirassol, Neymar também respondeu às provocações dos torcedores no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião.

Ainda com o confronto em andamento, ele fez gestos pedindo silêncio às arquibancadas, apontou para o escudo do Santos no uniforme e chamou o time adversário de "pequeno".

No confronto contra o Flamengo, na Vila Belmiro, quando o Santos conquistou sua última vitória no campeonato, Neymar, autor do único gol da partida, também discutiu com um torcedor.

Na ocasião, defendeu o lateral Danilo, que teve passagem pelo Santos e hoje atua pelo rubro-negro, e que foi chamado de mercenário pela torcida santista.

De volta ao Santos no início deste ano como principal esperança do time após a disputa da Série B em 2024, Neymar tem convivido com lesões, polêmicas e algumas poucas boas apresentações em campo.

No Campeonato Paulista, marcou quatro vezes e deu três assistências, contribuindo para o time avançar à fase de mata-mata, mas sentiu uma lesão na coxa esquerda que o deixou fora da eliminação para o Corinthians nas semifinais do estadual.

Ao voltar, depois de pouco mais de um mês afastado, sentiu novamente uma lesão no mesmo local em partida contra o Atlético-MG pelo Brasileiro, voltando ao time apenas no fim de maio.

Contra o Internacional, nesta quarta, ele completou três partidas seguidas em campo pela primeira vez desde fevereiro de 2023, quando ainda defendia o PSG (Paris Saint-Germain).

Carbonero, aos oito minutos do primeiro tempo, e Borré, de pênalti, aos 29 da segunda etapa, marcaram para o Internacional.

Aos 45, Barreal descontou para o time da casa, que ainda quase conseguiu o empate com Neymar. Nos acréscimos da etapa complementar, o atacante acertou um chute cruzado dentro da área, o goleiro Rochet desviou e a bola bateu na trave e passou em cima da linha do gol.

Neymar chegou a se dirigir às arquibancadas para comemorar, antes da confirmação de que a bola não havia entrado.

Na próxima rodada, o Santos vai até Recife em confronto dos desesperados na Ilha do Retiro contra o Sport, lanterna do campeonato com quatro empates e dez derrotas. O confronto acontece no sábado (26), às 18h30 (horário de Brasília).