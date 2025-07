Brasil aproveita erros da Alemanha e vai à semi da Liga das Nações

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil está na semifinal da Liga das Nações Feminina de Vôlei. A seleção brasileira venceu a Alemanha por 3 sets a 0 (25/19, 26/24 e 25/14), hoje, e se garantiu na fase seguinte.

Gabi e Rosamaría foram os destaques do jogo. As brasileiras foram letais nos ataques do início ao fim.

As alemãs contribuíram com muitos erros. Eles fizeram diferença, principalmente, no segundo set, quando a parcial foi mais apertada, e o Brasil não vinha tão bem.

O Brasil vai encarar o Japão na semifinal, no próximo sábado. A partida será disputada às 15h (de Brasília), em Lodz, na Polônia.

A seleção brasileira já venceu as japonesas nesta edição da Liga das Nações. Na última rodada da primeira fase, o Brasil fez 3 sets a 0 (25/17, 25/18 e 25/20) sobre as rivais do final de semana.

COMO FOI O JOGO

O Brasil venceu o primeiro set com duas "arrancadas". A seleção abriu 5 a 2 logo no começo, mas viu a Alemanha deixar tudo igual logo em seguida. A equipe brasileira deslanchou na reta final, abriu 21 a 16 e só trocou pontos até fechar o set.

O segundo set se tornou brasileiro graças aos erros das alemãs. A parcial foi mais equilibrada do que a primeira, com o ataque brasileiro não sendo tão eficiente. Para sorte das comandadas de José Roberto Guimarães, as rivais abusaram dos erros.

Os ataques encaixaram, as alemãs seguiram errando, e o Brasil venceu. O Brasil voltou melhor nos ataques na última parcial e não deu chances para a Alemanha, que seguiu errando muito - inclusive na rotação. A parcial terminou em um atropelo brasileiro.