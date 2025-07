Neymar desabafa e diz que foi chamado de mercenário por torcedor

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar usou as redes sociais nesta quinta-feira (24) para dar sua versão sobre a discussão com um torcedor do Santos na derrota diante do Internacional, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, na quarta-feira (23), na Vila Belmiro.

O atleta afirmou que foi chamado de mercenário e acusou o torcedor, identificado como Alex Sander Silva, 50, de ofender sua família.

"Falar que sou mercenário junto ao meu pai, falar da minha família e dos meus amigos. Desculpe, mas é difícil controlar. Mesmo sabendo que eu tenho", escreveu o camisa 10 do time da Baixada.

O atleta também classificou como injusta as ofensas que ele teria escutado e afirmou que deixaria o clube caso a torcida entendesse que ele não está mais ajudando.

"Vim para o Santos para tentar ajudar o clube da melhor forma possível dentro e fora de campo. No dia em que a torcida achar que eu não posso mais ajudar ou que estou prejudicando o clube de alguma forma, sou o primeiro a pegar as minhas coisas e sair", acrescentou.

Foi a terceira partida seguida em que o atacante de 33 anos se dirigiu à torcida para rebater provocações.

Após a derrota que manteve o alvinegro em 17º na tabela de classificação do Nacional, o atacante foi à lateral do campo e passou a bater boca por alguns minutos com um torcedor também bastante exaltado, até ser afastado da discussão pelo goleiro João Paulo.

Ainda no fim do segundo tempo, Neymar já havia se dirigido ao mesmo espaço, nas cadeiras inferiores do estádio, respondendo irritado às cobranças.

O torcedor acabou sendo hostilizado por outras pessoas presentes no estádio após a discussão e publicou um vídeo nas redes sociais se desculpando depois da partida.

"Queria pedir desculpas para todos os torcedores do Santos. Eu me exaltei um pouco. O time do Santos está deixando muito a desejar. Eu cobrei do Neymar. Fui um pouco ríspido. Não tem como pedir por favor para ele. Usei algumas palavras de baixo calão. Ele também me xingou, mas foi no calor do jogo, no momento", afirmou.