Ferreirinha encanta, Luciano decide de novo, e São Paulo vence o Juventude

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Juventude por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (24), no Alfredo Jaconi, pela 16ª rodada do Brasileirão.

O gol foi marcado por Luciano já no fim da partida. Ferreirinha aplicou uma linda caneta na jogada e tocou para Marcos Antônio servir o camisa 10.

No geral, o jogo foi de pouca inspiração. O São Paulo teve mais oportunidades na primeira etapa, enquanto Rafael passou todo o jogo sem fazer nenhuma defesa.

No segundo tempo, as duas equipes perderam intensidade e criaram menos. Quando tudo parecia se encaminhar para o empate sem gols, Ferreirinha achou o drible e Luciano marcou.

Com o resultado, o São Paulo chegou a 19 pontos e subiu para a 12ª colocação. Já o Juventude ficou nos 11 e continua dentro da zona do rebaixamento, na 17ª posição.

O São Paulo volta a campo neste domingo, às 16h, quando recebe o Fluminense no Morumbis. Já o Juventude visita o Bahia no mesmo dia, um pouco mais tarde, às 18h30.

LANCES IMPORTANTES

Aos 9, o São Paulo chegou pelo lado esquerdo e André Silva arriscou de longe. A bola acabou tocando em Wendell e acertou a rede pelo lado de fora, levando perigo a Gustavo.

Aos 14, o São Paulo aproveitou erro de passe do Juventude no campo defensivo, Alisson acionou Bobadilla e bateu da entrada da área e obrigou Gustavo a fazer boa defesa.

Aos 40, Wendell cobrou escanteio na área, a bola ficou viva e sobrou para Alisson na entrada da área. O volante dominou e soltou a bomba, mas Gustavo foi no cantinho buscar.

Aos três minutos da segunda etapa, o São Paulo construiu bem o jogo pela direita e Luciano encontrou bom passe para a chegada de Wendell. Com liberdade, o lateral chegou batendo forte já dentro da área e bola saiu por pouco.

Aos 39, Ferreirinha recebeu na linha de fundo, aplicou uma caneta linda na marcação e tocou para Marcos Antônio ficar de frente com o goleiro. O volante poderia ter batido, mas serviu Luciano no meio da área e o camisa 10 tocou no cantinho para abrir o placar.

JUVENTUDE

Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo (Abner) e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca (Nenê); Gabriel Veron (Gabriel Taliari), Batalla (Ênio) e Gilberto (Matheus Babi). Técnico: Claudio Tencati

SÃO PAULO

Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric (Rodriguinho), Marcos Antônio (Pablo Maia), Bobadilla, Alisson (Luan) e Wendell (Enzo Díaz); Luciano e André Silva (Ferreirinha). Técnico: Hernán Crespo

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Gol: Luciano (39'/2ºT)

Amarelos: Marcos Paulo, Caique e Gilberto; André Silva e Luciano