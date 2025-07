Oficial: Sporting, de Portugal, empresta Biel ao Atlético Mineiro

© X/Atlético Mineiro

A estadia de Biel Teixeira não durou muito em Portugal. O jogador se consagrou campeão da I Liga e da Taça de Portugal, mas não teve praticamente minutos em campo pelo Sporting, devido à dificuldade em se adaptar ao futebol português. Esta sexta-feira (25), o brasileiro foi oficializado no Atlético Mineiro.

O negócio envolve um empréstimo até ao final da atual temporada que inclui uma cláusula de compra rondando os sete milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões), que se tornará obrigatória caso o jogador brasileiro cumpra certos objetivos.

"Não é muito difícil escolher o Galo. É uma equipe de massas, muito grande. Vim para dar meu melhor. Não tive tantas oportunidades [no Sporting]. Dei o máximo lá em todos os treinos. Não tive oportunidade. Mas, agora, volto para o Brasil mais maduro, mais profissional e espero ajudar o Galo", começou dizendo Biel em declarações ao 'ge', na chegada a Belo Horizonte.

"Ele [Cuca] me ligou. Fiquei muito feliz com a ligação dele, junto com a do Victor. Estou muito ansioso, estou até nervoso. Não sabia que muita gente vinha me receber. Vou procurar dar o meu melhor para ajudar o Galo para ontem", concluiu.

Em coletivas de imprensa, Rui Borges salientou o esforço do jogador nos treinos, mas o mesmo revelou-se insuficiente para permanecer na equipe portuguesa. Ainda assim, o camisa 30 conta com dois títulos na conta pessoal, a I Liga e a Taça de Portugal, naquela que foi a sua primeira experiência no futebol europeu.

O jogador, de 24 anos, não entra nas opções do técnico Rui Borges para 2025/26 e, por isso, a sua saída era, praticamente, dada como certa.

Biel acabou por representar o Sporting em apenas sete partidas, somando um total de 111 minutos disputados com a camisa dos leões, não tendo contribuído com nenhum gol ou assistência em todas as competições.

Biel é o novo reforço Alvinegro!



Com 24 anos e passagem de destaque recente pelo Bahia, o atacante, que pertence ao Sporting-POR, chega ao Galo por empréstimo válido por um ano!



Vamos juntos por uma baita trajetória, garoto! pic.twitter.com/vWr2DwZ8yW — Atlético (@Atletico) July 25, 2025