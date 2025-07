Austrália inaugura recife artificial que cria onda perfeita para o surfe

© Softboard Heroes

(UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto o mundo do surfe se volta para as piscinas de ondas artificiais, uma nova esquerda 'perfeita' está quebrando na Austrália (assista abaixo) -e ela mistura o melhor dos dois mundos: é uma onda real, no mar, mas criada com um empurrãozinho da engenharia.

Por décadas, Middleton Beach, na costa sul da Austrália, não oferecia boas condições para o surfe -as ondas fechavam rápido e sem formação.

Agora, graças a um recife artificial construído com 70 mil toneladas de granito, a história mudou.

A ideia surgiu há mais de 30 anos, quando um grupo de moradores locais encomendou um estudo de viabilidade. Entre os líderes da iniciativa estava Peter Bolt, que sempre defendeu a criação de uma onda acessível para os surfistas mais jovens da região.

A gente sentia que os jovens precisavam de algo decente para surfar, ali na cidade, com fácil acesso Peter Bolt, à ABC News

EXECUÇÃO

A execução do projeto, no entanto, enfrentou inúmeros obstáculos. Além do alto custo, havia dúvidas sobre os impactos ambientais e o histórico negativo de outras experiências com recifes artificiais pelo mundo.

O projeto só deslanchou em 2017, quando Greg Stocks foi eleito prefeito de Albany e viabilizou um investimento de 5 milhões de dólares.

Uma equipe da Nova Zelândia foi contratada para executar a obra, que passou seis meses moldando o fundo do mar com precisão milimétrica.

O resultado impressionou até os mais céticos. Quando a ondulação entra, a nova onda quebra com força, formando uma parede bem definida que pode atender desde surfistas intermediários em dias menores até os mais experientes quando o mar ganha força.

A gente queria algo mais fácil, para nível intermediário. E em dias pequenos até que é. Mas quando entra um swell maior, ela quebra lá fora e fica bem rasa. Acabou virando uma onda para quem já tem mais experiência Peter Bolt.

Com o recife funcionando, a Southern Ocean Surf Reef entrou para o mapa como mais uma prova de que é possível moldar a natureza para criar ondas de verdade.