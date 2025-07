Flamengo libera, e De la Cruz vai ao Uruguai em meio à polêmica

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O volante De la Cruz foi liberado pela diretoria do Flamengo para passar o fim de semana com a família. Ele retorna ao clube para o treino de segunda-feira.

O jogador foi liberado em meio à recente polêmica com José Luiz Runco. O então chefe médico expôs, em um grupo de WhatsApp, que o jogador tem uma "lesão crônica, irreparável".

De la Cruz nem sequer participou das atividades desta sexta-feira (25) (25). Ele vinha fazendo treinos separadamente nos últimos dias.

José Luiz Runco deixou o Rubro-Negro na última quarta-feira. Ele havia retornado ao clube no começo do ano, durante reestruturação feita por Bap, à época recém-eleito presidente.

Em nota oficial, antes da demissão, o Flamengo "isolou" Runco do dia a dia do futebol. O clube apontou que os médicos que ficam no Ninho do Urubu são Fernando Sassaki (ortopedista e chefe do setor), Luiz Macedo (cardiologista), Dieno Portella (ortopedista), Vitor Pereira (ortopedista) e Bruno Hassel (radiologista).