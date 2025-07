Polêmica na MLS! Castigo deixa Lionel Messi "muito chateado"

© Getty Images

Uma polêmica está instaurada nos Estados Unidos. A MLS (Major League Soccer) decidiu, na sexta-feira, aplicar uma suspensão de uma partida a Lionel Messi e Jordi Alba, ambos jogadores do Inter Miami, por terem faltado ao Jogo das Estrelas da liga norte-americana contra os principais destaques da liga mexicana, que aconteceu na madrugada de quinta-feira. A decisão deixou Messi extremamente irritado, conforme revelou Jorge Mas, dono do Inter Miami.

“Ele está muito chateado, extremamente incomodado, como era de se esperar. Espero que isso não tenha consequências a longo prazo. A reação dos jogadores foi exatamente a esperada. São atletas extremamente competitivos e que não compreenderam essa decisão, já que se tratava de uma partida de caráter amistoso”, afirmou Jorge Mas, em entrevista à BBC.

“A regra é o que é, mas eles não conseguem entender. Acho que a punição foi totalmente desproporcional”, lamentou o proprietário do Inter Miami, que agora não poderá contar com Messi e Jordi Alba no confronto contra o FC Cincinnati, marcado para este sábado.

MLS justifica punição

Horas antes, a MLS publicou um comunicado oficial explicando o motivo da suspensão da dupla do Inter Miami.

“O defensor Jordi Alba e o atacante Lionel Messi, do Inter Miami, estarão fora da 27ª rodada contra o FC Cincinnati, marcada para sábado à noite, devido à ausência de ambos no MLS All-Star Game de 2025”, dizia a nota oficial.

“De acordo com as regras da liga, qualquer jogador que não participar do All-Star Game sem aprovação prévia da MLS não poderá jogar a próxima partida do seu clube”, concluiu a liga no comunicado.

Don Garber, comissário da MLS, também se pronunciou sobre o caso e afirmou que, apesar da importância de Messi para a liga, não era possível abrir uma exceção.

“Eu sei que Lionel Messi ama essa liga. Não acredito que exista um jogador que tenha feito mais pela MLS do que ele. Eu compreendo, respeito e admiro o compromisso dele com o Inter Miami e também a sua decisão. Infelizmente, temos uma política antiga sobre participação no All-Star Game e tivemos que aplicá-la. Foi uma decisão extremamente difícil”, explicou Garber.

“Diante disso, vamos revisar essa política com mais atenção daqui pra frente. Estou comprometido em trabalhar com os nossos jogadores para entender como essa regra deve evoluir”, completou.

Messi já havia faltado em 2024

Vale lembrar que, em 2024, Messi — então com 38 anos — também não participou do All-Star Game. Na ocasião, ele havia sido convocado, mas ficou de fora por conta de uma lesão sofrida na final da Copa América, em que a Argentina venceu a Colômbia por 1 a 0, com gol de Lautaro Martínez na prorrogação. Como se tratava de lesão, a MLS não aplicou punição naquele momento.

Atualmente, o Inter Miami segue buscando a liderança da Conferência Leste. O clube ocupa a 5ª posição com 41 pontos — sete atrás do líder Cincinnati, justamente o adversário deste sábado. A equipe tem três jogos a menos por conta da participação no Mundial de Clubes, no qual foi eliminada na fase de grupos, apesar de ter vencido o FC Porto.

