Gabriel Jesus pode deixar o Arsenal, mas destino não será o Palmeiras

FLAVIO LATIF E RENAN LISKAI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Jesus pode deixar o Arsenal nesta janela de transferências, mas o Palmeiras não será o destino do atacante. Nos últimos dias, a possibilidade do jogador deixar os Gunners ganhou força na imprensa inglesa e agitou os palmeirenses.

POR QUE NÃO?

Gabriel Jesus ainda tem mercado na Europa. O atacante segue atraindo interessados no continente e ainda é considerado novo -tem 28 anos.

Os valores dificultam uma repatriação agora. Gabriel Jesus está avaliado em 30 milhões de euros (R$ 195 milhões). Quando contratou o atacante em 2023, o Arsenal pagou 52 milhões de euros (R$ 338 milhões) ao Manchester City.

O Palmeiras não fez consulta agora, mas vê a volta como natural. O jogador sabe que quando quiser voltar ao Brasil terá o Alviverde de portas abertas. Em outubro do ano passado, o clube até chegou a fazer uma sondagem, mas sem sucesso. As partes mantêm boa relação: em abril, o atacante chegou a ir ao Allianz Parque para assistir ao jogo do Verdão contra o Cerro Porteño, pela Libertadores. Em junho, ele usou o CT do clube para treinar.

Vitor Roque e Flaco López são os centroavantes do atual elenco do Palmeiras. Cria da base, Thalys corre por fora na briga pela titularidade.

MOMENTO DE GABRIEL JESUS

O atacante se recupera de uma lesão grave. Em janeiro, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, durante jogo do Arsenal contra o Manchester United.

Gabriel Jesus foi operado e perdeu o restante da temporada europeia, que terminou em junho. A expectativa é que ele volte a jogar ainda neste ano, levando em conta o prazo comum para o retorno de jogadores neste tipo de lesão, que é de seis a nove meses -o Arsenal não divulgou o tempo de recuperação da lesão.

Jesus podem ver a concorrência como centroavante do Arsenal aumentar. O clube está perto de fechar com Viktor Gyökeres, do Sporting. Ao longo da temporada, o técnico Mikel Arteta improvisou os meias Havertz e Mikel Merino na função e colheu bons frutos. Pelos lados, a disputa é maior ainda para o brasileiro.

