Liverpool anuncia novas medidas para imortalizar Diogo Jota

© Getty Images

O Liverpool anunciou, neste sábado (26), uma série de novas homenagens ao atacante português Diogo Jota, que morreu no último dia 3 de julho, vítima de um acidente de carro que também tirou a vida de seu irmão, André Silva.

Além de ter aposentado oficialmente a camisa 20, que não será mais usada por nenhum jogador — tanto no futebol masculino quanto feminino, em todas as categorias —, o clube inglês anunciou que criará um programa especial de futebol de base com o nome do jogador. Os atletas da equipe também passarão a entrar em campo com um escudo nas camisas em homenagem a Jota.

Em nota oficial, o Liverpool agradeceu pelas “milhares de homenagens” feitas por torcedores ao longo dos últimos dias, destacando especialmente aqueles que visitaram Anfield para prestar tributo ao atacante português no memorial que vem sendo mantido desde a manhã da tragédia.

"As flores em homenagem serão usadas em canteiros de todas as instalações do clube, incluindo Anfield, o Centro de Treinamento AXA e o Centro de Treinamento AXA Melwood. Os artefatos restantes serão reciclados por uma empresa especializada e usados para criar uma escultura memorial permanente, que se tornará um ponto central de homenagem em Anfield", informou o clube.

We wish to express our heartfelt gratitude and appreciation to everyone who has taken the time to leave tributes in honour of Diogo Jota and his brother Andre Silva at Anfield.



The club is now able to provide details on how it will create more permanent tributes moving forward. — Liverpool FC (@LFC) July 26, 2025

Escudos e inscrições para torcedores e jogadores

A torcida também poderá continuar prestando homenagens a Jota, tanto em um espaço temporário montado em Anfield quanto por meio de uma personalização nas camisas do Liverpool.

“Caso queiram, os torcedores podem homenagear Diogo com a inscrição ‘Diogo J. 20’, que pode ser estampada nas costas das camisas, nas lojas oficiais do clube ou na loja online. Todos os lucros serão destinados à Fundação LFC, a instituição de caridade oficial do clube. A Fundação vai criar um programa de futebol de base em nome de Diogo", informou o comunicado.

Nos dois próximos amistosos da pré-temporada, durante a turnê do Liverpool pela Ásia, os jogadores utilizarão camisas com um escudo especial com a inscrição "Diogo J. 20". A partir do dia 1º de agosto, data do lançamento da nova camisa do clube, os atletas passarão a usar um novo emblema, com a frase “Forever 20” ("Para sempre 20"), presente tanto nos uniformes quanto nos agasalhos oficiais. A homenagem continuará até o fim da temporada.

Homenagem principal será no primeiro jogo da Premier League

A principal homenagem do Liverpool a Diogo Jota está marcada para o dia 15 de agosto, quando o clube faz sua estreia na nova temporada da Premier League, contra o Bournemouth, em Anfield. Segundo o clube, será exibido um “mosaico especial” nas arquibancadas e haverá um minuto de silêncio em homenagem ao jogador. Detalhes adicionais sobre essa cerimônia serão divulgados em breve.

A camisa 20, como já anunciado anteriormente, jamais voltará a ser usada no clube. Será, para sempre, de Diogo Jota.

Leia Também: "Para sempre". Ninguém mais usará o 20 de Diogo Jota no Liverpool