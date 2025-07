Flamengo acelera no mercado e se mostra mais atraente do que a Turquia

© Getty Images

ALEXANDRE ARAUJO E IGOR SIQUEIRA

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo pisou no acelerador nesta janela do mercado da bola e se mostrou uma opção mais atraente do que clubes da Turquia, país para o qual Saúl e Emerson Royal estavam de malas prontas.

O investimento da diretoria rubro-negra pode chegar a quase R$ 300 milhões nesta janela de transferência, que conta ainda com Samuel Lino e Carrascal. A movimentação acontece depois de críticas à cúpula pelo que foi avaliado como "lentidão" na busca por reforços.

Apresentado nesta sexta-feira (25), o meia espanhol Saúl esteve bem perto de selar um acordo com o Trabzonspor, mas as tratativas não seguiram a pedido do jogador, que tinha recebido proposta do Flamengo.

"Apesar de ter outras ofertas da Europa, inclusive economicamente melhores, decidi vir com a minha família e tentar dar um passo melhor. Não atrás, mas para frente", diz Saúl.

Sair da Europa não é fácil, mas quando uma equipe quando o Flamengo te chama só pode dizer que sim. É um clube gigante. Foi uma decisão relativamente fácil e muito pensada com a minha família Saúl

No caso do lateral brasileiro Emerson Royal, o Rubro-Negro atravessou a negociação dele com o Besiktas. O jogador tinha um acerto verbal com o time turco e era, inclusive, aguardado em Istambul para assinar contrato.

O clube da Gávea foi atrás de Royal para suprir a lacuna deixada por Wesley, vendido à Roma, da Itália. O adeus do lateral foi concretizado nesta sexta-feira (25). Royal, por sua vez, desembarca neste sábado (26) no Rio de Janeiro e será apresentado à torcida rubro-negra.

PÉ NO ACELERADOR

O Flamengo teve bastidores agitados nos últimos dias. Em meio à pressão por reforços -após patinar em algumas negociações- e crises internas, a diretoria foi ao mercado e acertou com quatro nomes: Carrascal, Saúl, Emerson Royal e Samuel Lino.

O "pacotão" chega à Gávea após, por exemplo, o clube desistir da contratação do irlandês Mikey Johnston.

O Rubro-Negro vai investir em Lino cerca de 22 milhões de euros (R$ 143 milhões, na cotação atual) mais três milhões de euros (R$ 19,5 milhões) em bônus por metas para o Atletico de Madri. O valor torna o jogador a contratação mais cara da história do clube. Ele assinará por quatro temporadas

No caso de Royal, o Fla pagou 9 milhões de euros (R$ 58 milhões, na cotação atual) ao Milan, da Itália, enquanto o valor por Carrascal é 12 milhões de euros (R$ 77 milhões) junto ao Dínamo de Moscou, da Rússia.

Saúl chegou sem custos após rescisão amigável com o Atlético de Madri.

