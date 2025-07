Lucas Paquetá será absolvido por envolvimento em apostas; diz jornal

© Getty

O meia Lucas Paquetá, do West Ham e da Seleção Brasileira, deverá ser absolvido das acusações de envolvimento com apostas esportivas feitas pela Football Association (FA), a federação inglesa de futebol. A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Times no fim da tarde desta sexta-feira (25). A decisão oficial da FA era esperada para o mesmo dia, mas não foi publicada.

Segundo o The Times, a federação inglesa deverá arcar com os custos dos honorários advocatícios de Paquetá, que podem chegar a aproximadamente R$ 90 milhões. Ainda de acordo com a publicação, o veredito final deve ser anunciado na próxima semana.

A reportagem procurou o West Ham e a FA, mas ambos se recusaram a comentar o caso. O ge também entrou em contato com o estafe do jogador, que afirmou não ter sido informado sobre a decisão.

Paquetá foi formalmente acusado em maio de 2024. A audiência sobre o caso teve início em março e foi concluída em junho. O West Ham demonstrava interesse na aceleração do processo, buscando clareza sobre o futuro do jogador e a necessidade de buscar uma possível reposição no elenco, caso houvesse uma punição severa.

Entenda o caso

Em comunicado oficial divulgado em maio de 2024, a Football Association acusou Paquetá de violar as regras de conduta relacionadas a apostas esportivas em quatro partidas do Campeonato Inglês. Os jogos em questão foram contra Leicester City (12 de novembro de 2022), Aston Villa (12 de março de 2023), Leeds United (21 de maio de 2023) e Bournemouth (12 de agosto de 2023). O jogador recebeu cartão amarelo em todas essas partidas.

Na ocasião, Paquetá se defendeu das acusações.

“Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários”, declarou o atleta.

As acusações e os riscos

Paquetá foi acusado de quatro violações da Regra E5.1 da FA, que proíbe jogadores de influenciarem, direta ou indiretamente, o resultado, a conduta ou qualquer outro aspecto de uma partida com finalidades indevidas.

Segundo a acusação, o jogador teria “procurado influenciar diretamente o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrem com apostas”.

Além disso, a FA também acusou Paquetá de duas violações da Regra F3, que trata da conduta esperada ao responder investigações e fornecer documentos.

As sanções previstas para violações da Regra E5.1 variam de suspensão de seis meses a banimento vitalício, além de multa. Contudo, tudo indica que o brasileiro será inocentado.

