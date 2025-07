Brasil vence Japão no tie-break e vai à final da Liga das Nações

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira femimina de vôlei venceu o Japão na semifinal da Liga das Nações, disputada neste sábado (26), em Lodz, na Polônia, e vai enfrentar a Itália, atual campeã olímpica e do torneio, na decisão do título.

A seleção brasileira fez 3 sets a 2 (23/25, 25/21, 25/18, 19/25 e 15/9) sobre a equipe japonesa, que, na edição de 2024 do campeonato, eliminou o Brasil, também na semifinal.

A partida começou com vantagem do Japão, que chegou a abrir sete pontos e venceu o primeiro set, mas o Brasil reagiu em seguida -a ponteira Gabi foi o maior destaque da partida, com 25 pontos marcados.

A seleção brasileira assumiu a dianteira no segundo set e manteve o controle do jogo na terceira parcial. O Japão se impôs em quadra no quarto set e empatou a partida em 2 a 2.

No tie-break, o Brasil começou com alta intensidade e marcou cinco pontos em sequência, vantagem que a equipe conseguiu administrar até o final para selar a vitória e garantir a vaga na decisão.

A final da Liga das Nações de vôlei feminino será disputada neste domingo (27) às 15h de Brasília. O Brasil busca seu primeiro título no torneio, que passou a ser disputado em 2018.

A equipe brasileira foi vice-campeã em 2019, 2021 e 2022 -neste ano, depois de perder a final para a Itália.

