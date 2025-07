Memphis marca, e Corinthians arranca empate com Botafogo na volta de Yuri

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians empatou com o Botafogo na noite deste sábado (26), por 1 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Arthur Cabral abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Memphis Depay igualou na etapa final.

Com o resultado, o Timão fica em oitavo lugar, com 21 pontos. Já o Glorioso se mantém na quinta posição, com 26.

Ambas as equipes voltam a campo pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians enfrenta o Palmeiras, na quarta-feira, às 21h30. Já o Botafogo encara o Bragantino, na terça-feira, às 19h.

Yuri de volta, e Memphis marca após crise

O empate do Corinthians ficou marcada pelo retorno de Yuri Alberto. O camisa 9 estava há mais de dois meses sem atuar devido a uma lesão na coluna.

O atacante começou no banco de reservas, entrou no intervalo e foi participativo no jogo. Ele teve duas chances, sendo uma cara a cara com o goleiro John, mas mandou para fora.

Autor do gol de empate, Depay marca após crise recente que passou no Corinthians. O camisa 10 notificou o clube sobre dívidas e faltou a um treino sem justificativa. Na derrota contra o São Paulo, foi substituído no intervalo e não voltou para o banco de reservas.

Gols e destaques

Pressão do Bota. Aos 9 minutos do 1º tempo, Montoro tentou cruzamento e quase surpreendeu Hugo Souza. Quatro minutos depois, Alex Telles cruzou da intermediária e Mateo Ponte apareceu cabeceando para fora.

Quase. Aos 18, Newton acertou um chute forte de fora da área, e Hugo Souza se esticou para fazer a defesa.

1 x 0: Arthur Cabral abriu o placar para o Botafogo ao 23 minutos da 1ª etapa. Mateo Ponte passou por Angileri, levou ao fundo e cruzou para Nathan Fernandes, que escorou para o camisa 98 mergulhar e marcar.

Timão tentando. O primeiro lance de perigo do Corinthians foi aos 32 minutos, quando Angileri cruzou rasteiro na direção de Talles Magno. John interceptou, mas não segurou a bola, e Allan mandou para fora.

Bloqueado. Aos 38 minutos, Talles Magno encontrou bom passe para Angileri, que cruzou nos pés de Bahia. O volante dominou e chutou em cima de Alex Telles, conseguindo escanteio.

Para fora. Aos 5 minutos do segundo tempo, Angileri cruzou na segunda trave para Yuri Alberto, que cabeceou para John espalmar. Na sobra, Talles Magno escorou para Breno Bidon mandar raspando a trave.

Perdeu. Com 18 minutos, Yuri Alberto pressionou John, que mandou a bola nos pés de Depay. O holandês pegou mal na bola e mandou em cima do goleiro.

Yuri desperdiçou. Aos 29, Raniele roubou a bola de Savarino no meio-campo e achou passe enfiado para Yuri Alberto que, cara a cara com John, mandou para fora.

Memphis empata. Com 37 minutos na segunda etapa, Angileri cobrou falta na área, Matheus Bidu tentou chutar e a bola sobrou para Depay, que bateu de primeira e contou com desviu para igualar.

Ficha técnica

Botafogo 1 x 1 Corinthians

Campeonato Brasileiro - 17ª rodada

Data: 26/07/2025 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Wagner Reway (SC)

Gols: Arthur Cabral (BOT), 23' do 1º tempo (1-0); Memphis Depay (COR), 37' do 2º tempo (1-1)

Amarelos: Alexander Barboza e Mateo Ponte (BOT); João Pedro Tchoca, Fabrizio Angileri e Dorival Júnior (COR)

Botafogo: John; Mateo Ponte (Vitinho), Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Allan, Newton e Joaquín Correa (Savarino); Nathan Fernandes (Santiago Rodríguez), Álvaro Montoro (Barrera) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Corinthians: Hugo Souza; Léo Mana (Matheuzinho), João Pedro Tchoca, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, Charles (Memphis Depay), Bahia (Breno Bidon) e André Carrillo; Talles Magno (Matheus Bidu) e Romero (Yuri Alberto). Técnico: Dorival Júnior.

