Palmeiras 'tiki-taka' vence Grêmio e encosta nos líderes do Brasileirão

© Getty Images

LIVIA CAMILLO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Grêmio na noite deste sábado (26), por 1 a 0, no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Facundo Torres abriu o placar com três minutos de bola rolando. O atacante chegou a quatro gols marcados no Brasileirão, se isolando na artilharia do time.

Com o triunfo, o Palmeiras encosta nos líderes da tabela, com 32 pontos -Cruzeiro e Flamengo têm 34 e 33, respectivamente. Já o Grêmio se mantém na 14ª posição, com 17.

O Alviverde encara o Corinthians na próxima quarta-feira, pelas oitavas da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, às 21h30. Antes disso, o Grêmio volta a campo pela 18ª rodada do Brasileirão, contra o Fortaleza, em Porto Alegre, às 20h30.

Luighi titular, estreia de joia e 'tiki-taka' do Palmeiras

Luighi foi novidade no ataque do Palmeiras, entrando pela primeira vez como titular no Brasileirão. O jovem da base não figurava entre os 11 iniciais desde o Campeonato Paulista e fez uma partida muito segura. Foi substituído por Ramón Sosa, aos 12 minutos do segundo tempo, com direito a reconhecimento da torcida.

A partida também marcou a estreia de Riquelme Fillipi, de 18 anos, no Verdão. A Cria da Academia foi sensação do sub-20, agradou a comissão técnica de Abel, e já tinha ocupado o banco de reservas algumas vezes. A joia palmeirense entrou no lugar de Facundo Torres, aos 35 minutos da segunda etapa.

O Palmeiras de Abel Ferreira foi muito consistente contra o Grêmio, valorizando o toque de bola no estilo 'tiki-taka'. Inclusive, foi assim que a equipe palestrina chegou ao golaço com Facundo. Ao todo, o Alviverde trocou mais de 490 passes durante a partida, 200 a mais do que o Tricolor Gaúcho -e com uma taxa de 89% de acerto. Foi uma das partidas mais confiantes do time no esquema 4-2-3-1, que tem usado durante boa parte da temporada.

Gols e destaques

Golaço de Facundo Torres: 1x0. O Palmeiras trabalhou a bola até Giay, que cruzou para a segunda trave. Piquerez apareceu e tocou para trás, Maurício dominou e rolou para Facundo Torres soltar uma bomba no ângulo, sem chances para Volpi defender.

Foi fominha... Pavón fez uma ótima jogada pela direita, avançou com liberdade, invadiu a área e driblou o marcador. Na sequência, ele tinha opção de cruzar para a área para encontrar um companheiro livre, mas escolheu finalizar no meio do gol. Weverton se esticou e fez uma grande defesa à queima roupa.

Tigrinho brigador. Vitor Roque dominou na entrada da área, girou sobre a marcação e bateu no canto. Volpi espalmou. No rebote, o camisa 9 brigou pela bola e recuperou. Maurício ficou com a sobra e finalizou novamente, mandando para fora, com muito perigo.

Desperdiçou! Camilo deu um ótimo passe para Alysson, que invadiu a área pela direita e bateu cruzado. A bola passou com perigo próxima ao gol de Weverton.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 0 GRÊMIO

Data e horário: 26 de julho (sábado), às 21h (de Brasília)

Competição: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Público: 37.132 torcedores

Renda: R$ 2.985.573,20

Cartões amarelos: Emiliano Martínez, Abel Ferreira (PAL); Pavón, Gustavo Martíns (GRE)

Gols: Facundo Torres, do Palmeiras, aos 2 minutos do primeiro tempo

Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Aníbal Moreno) e Maurício (Ramón Sosa); Luighi (Rafael Veiga), Facundo Torres (Riquelme Fillipi) e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Jardiel), Alex Santana (Camilo) e Riquelme (Edenilson); Pavón (Alysson), Cristian Olivera (Aravena) e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Leia Também: Lutador perde no UFC e tem rosto desfigurado; imagem é forte