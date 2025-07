Gyokeres quebra o silêncio e se despede do Sporting: "É muito difícil..."

© Getty Images

Viktor Gyökeres usou as redes sociais, no fim da manhã deste domingo, para quebrar o silêncio sobre sua já confirmada saída do Sporting rumo ao Arsenal, por um valor na casa dos 65,8 milhões de euros — com mais de 10 milhões em bônus, dependendo do cumprimento de metas esportivas.

“É muito difícil para mim colocar em palavras tudo o que vocês, torcedores do Sporting, jogadores e funcionários da equipe, me proporcionaram ao longo dos últimos dois anos. Mas acredito que todas as memórias que compartilhamos juntos falam por si”, começou escrevendo o atacante sueco.

“Passei dois dos melhores anos da minha vida. Conquistar tudo o que conquistamos juntos foi algo realmente especial. Fizemos história juntos, mas o mais importante são as lembranças que levarei para a vida toda, com pessoas verdadeiramente especiais. Muito obrigado por tudo”, completou.

Uma máquina de gols… e muito mais

Contratado junto ao Coventry City no verão europeu de 2023, por cerca de 20 milhões de euros, Viktor Gyökeres não demorou a se firmar no futebol português, tornando-se uma das grandes estrelas do campeonato — como mostram seus impressionantes números: 97 gols e 27 assistências em 102 jogos oficiais.

Aos 27 anos, o atacante foi um dos principais protagonistas do período dominante vivido pelo Sporting nas últimas duas temporadas, que resultou na conquista de dois títulos do Campeonato Português e uma Taça de Portugal.

