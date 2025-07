Lutador perde no UFC e tem rosto desfigurado; imagem é forte

© Getty Images

O UFC Fight Night deste sábado (26), realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, ficou marcado por um momento brutal envolvendo o lutador árabe Mohammad Yahya. Em confronto contra o americano Steven Nguyen, Yahya foi derrubado seis vezes ao longo de dois rounds e deixou o octógono com o rosto visivelmente desfigurado.

O impacto dos golpes desferidos por Nguyen causou uma lesão grave no olho esquerdo de Yahya, que terminou o combate com o local completamente fechado devido a um hematoma acentuado. A imagem do rosto do atleta gerou preocupação entre os fãs que acompanhavam a luta diretamente da Etihad Arena e acendeu um alerta entre analistas e comentaristas da organização.

Durante a luta, Steven Nguyen demonstrou total domínio sobre Yahya e protagonizou uma performance que entrou para a história do Ultimate Fighting Championship. O americano registrou o novo recorde de knockdowns em uma única luta no UFC, levando o adversário à lona em seis oportunidades.

Antes do feito alcançado por Nguyen, o recorde era compartilhado por cinco atletas: Forrest Petz, Corey Anderson, Cory Sandhagen, Pedro Munhoz e Irene Aldana, que em ocasiões anteriores haviam derrubado seus respectivos oponentes cinco vezes. Com sua atuação, Nguyen superou os números anteriores e se destacou de maneira contundente.

A sequência de quedas e os danos sofridos por Yahya também levantaram questionamentos sobre a atuação do árbitro da luta, Jason Herzog. A demora na interrupção do confronto, que só foi encerrado aos 5 minutos do segundo round por recomendação médica, foi alvo de críticas de especialistas e parte do público. A gravidade da lesão e a quantidade de knockdowns aumentaram as discussões sobre a responsabilidade na condução do combate.

A luta entre Nguyen e Yahya fez parte do card preliminar do UFC 318, evento que reuniu grandes nomes do MMA neste final de semana em Abu Dhabi.

Entre os principais resultados da noite, destaque para a vitória de Reinier de Ridder sobre Robert Whittaker por decisão dividida (48-47, 47-48, 47-48). Petr Yan venceu Marcus McGhee por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28), enquanto Shara Magomedov superou Marc-André Barriault também por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27). Já Bogdan Guskov nocauteou Nikita Krylov aos 4 minutos e 18 segundos do primeiro round.

No card preliminar, além do duelo entre Nguyen e Yahya, Tabatha Ricci derrotou Amanda Ribas por nocaute técnico aos 2min59s do segundo round. Muslim Salikhov precisou de apenas 42 segundos para nocautear Carlos Leal. Davey Grant também garantiu vitória por decisão unânime contra Da’Mon Blackshear.

O UFC 318 teve início às 13h (horário de Brasília) e reuniu combates que movimentaram o público presente na capital dos Emirados.

