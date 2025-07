Em sexta dobradinha da McLaren no ano, Piastri vence GP de Bélgica

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na sexta dobradinha da McLaren nesta temporada, Oscar Piastri e Lando Norris dominaram o GP da Bélgica neste domingo (27) e cruzaram a linha de chegada, respectivamente, em primeiro e segundo. Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio.

O resultado mantém acirrada a briga pelo título deste ano entre os dois pilotos da equipe inglesa. Piastri lidera, com 266 pontos, e Norris, com 250, aparece em segundo. Max Verstappen, da Red Bull, é o terceiro com 185. Em Spa, ele foi o quarto colocado.

A McLaren também lidera com folga o Mundial de Construtores, agora com 516 pontos. A Ferrari está em segundo, com 248. Além do terceiro lugar de Leclerc, a escuderia somou pontos com o sétimo lugar de Lewis Hamilton –o heptacampeão havia largado na 18ª posição e precisou escalar o grid.

Em recuperação na temporada, a equipe Sauber voltou a ter um de seus pilotos na zona de pontuação, com o brasileiro Gabriel Bortoleto em nono.

A prova começou com cerca de uma hora de atrasa por causa da forte chuva que caiu sobre o autódromo. As três primeiras voltas foram disputadas atrás do safety car. Logo depois da largada, com os carros em movimento, Piastri passou a atacar Norris e assumiu a ponta depois da terceira curva. Depois disso, ele manteve sua posição até o fim.

A F1 agora volta no próximo fim de semana, com o GP da Hungria, no domingo (3).

Confira o resultado do GP da Bélgica de F1:

1. Oscar Piastri (McLaren/Mercedes)

2. Lando Norris (McLaren/Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4.Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT)

5. George Russell (Mercedes)

6. Alexander Albon (Williams/Mercedes)

7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Liam Lawson (Racing Bulls/Honda RBPT)

9. Gabriel Bortoleto (Sauber/Ferrari)

10. Pierre Gasly (Alpine/Renault)

11. Oliver Bearman (Haas/Ferrari)

12. Nico Hülkenberg (Sauber/Ferrari)

13. Yuki Tsunoda (Red Bull/Honda RBPT)

14. Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes)

15. Esteban Ocon (Haas/Ferrari)

16. Kimi Antonelli (Mercedes)

17. Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes)

18. Carlos Sainz (Williams/Mercedes)

19. Franco Colapinto (Alpine/Renault)

20. Isack Hadjar (Racing Bulls/Honda RBPT)

Leia Também: Esposa se despede de Hulk Hogan: 'achei que ainda tínhamos mais tempo'