Torcedor do Sport detalha 'veto' a máscara de Marquezine e alfineta Neymar

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - Torcedor do Sport e influenciador, Pedro Chianca detalhou a iniciativa de lotar a Ilha do Retiro com máscaras da atriz Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar, no jogo de ontem, contra o Santos. A Polícia Militar, porém, proibiu a entrada do adereço e, consequentemente, à provocação ao camisa 10 do Alvinegro.

"A gente até conseguiu brincar no pré-jogo. A gente foi instruído pela própria diretoria do Sport de que não seria permitido o uso [da máscara], por impedir o reconhecimento facial que existe na Ilha do Retiro. Há várias câmeras para inibir o torcedor de fazer qualquer atitude ilícita, e por isso a máscara não foi permitida. Fomos avisados pela diretoria e, na entrada, proibidos pela PM. A ideia partiu de mim para brincar com essa situação, e a torcida do Sport abraçou e gostou da brincadeira. Infelizmente, não deu certo", disse Pedro Chianca, ao UOL

"A gente usou a máscara na entrada da Ilha, antes de ônibus passar, mas não sei se eles conseguiram ver porque eles entram em uma parte que o torcedor não tem acesso. A gente não conseguiu brincar com eles", continuou.

Apesar de ser o idealizador, Pedro não foi o responsável pela confecção das máscaras. A torcida organizada Cana Ilha conseguiu a verba para fazer mais de mil itens. Além das máscaras com o rosto de Marquezine, os torcedores prepararam placas com a frase "Neymar nunca terá" e uma foto do troféu da Bola de Ouro, entregue ao melhor jogador do mundo-eleito pela revista francesa France Football- em uma temporada.

"Eu tive a ideia, mas tem uma torcida do Sport chamada Cana Ilha, e foi ela quem confeccionou as máscaras. Eles conseguiram patrocínio com empresários. Foram mais de 1000 máscaras. Não coloquei do meu bolso. Tive a ideia, fiz a brincadeira e a torcida do Sport foi quem fez acontecer", relatou Pedro.

Mesmo sem ver a provocação de perto, Neymar viveu um drama na Ilha do Retiro. O camisa 10 viu o Santos arrancar um empate em 2 a 2 com o Sport aos 43 minutos do segundo tempo. Além disso, o time paulista ficou com um a menos ainda no primeiro tempo, após Tomás Rincón ser expulso.

"O Neymar tem tido problemas com a torcida. Ele pensou que no Brasil poderia voltar a jogar de qualquer forma e que teria um reinado, mas o futebol brasileiro é cada vez mais competitivo. Ele não vai ter vida fácil. O Santos tem um time muito fraco -apesar de o Sport também estar ruim- e conseguiu levar dois gols de um time que tinha quatro pontos [chegou a cinco após o empate de ontem]. Não perdeu por pouco", finalizou Pedro.

O empate tirou momentaneamente o Santos do Z4, e manteve o Sport na lanterna do Brasileirão. O Alvinegro está na 16ª colocação, com 15 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Vasco, que joga neste domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Inter. Já o time de Recife tem apenas cinco pontos e ainda busca a primeira vitória na competição.