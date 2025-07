Cristian Totti, filho de Francesco Totti, encerra carreira aos 19 anos

© Getty Images

Cristian Totti surpreendeu o mundo do futebol nesta segunda-feira (28) ao anunciar publicamente sua decisão de encerrar a carreira de jogador aos 19 anos. O jovem passou pelas categorias de base da Roma, Frosinone e Rayo Vallecano, além de ter atuado profissionalmente por Avezzano e, mais recentemente, pelo Olbia, da Itália.

“Não posso dizer nada, mas confirmo que vou me aposentar. Não vou mais jogar futebol”, declarou Cristian, de forma direta, em entrevista ao jornal italiano La Nuova.

A trajetória do filho de Francesco Totti — ídolo eterno da Roma — foi marcada mais por pressões externas e polêmicas do que por oportunidades concretas dentro de campo. Um dos episódios mais comentados ocorreu em agosto de 2024, quando Cristian foi alvo de ataques gordofóbicos após sua estreia pelo Olbia, em uma partida contra o Ilvamaddalena, válida pela Copa da Itália. Um vídeo do jogo viralizou nas redes sociais, gerando críticas à sua forma física. Pouco depois, Francesco Totti e sua companheira, Noemi Bocchi, foram até Nápoles para apoiá-lo, mas o gesto não foi suficiente para conter o desgaste.

“Sempre acreditei nele”

Apesar das críticas que relacionavam sua carreira ao sobrenome famoso, Cristian recebia elogios de quem o acompanhava de perto. Marco Amelia, ex-goleiro da Roma e técnico do Olbia, afirmou que o jovem tinha potencial real.

“Sempre acreditei nele. Trouxe o Cristian porque era um jogador com grande capacidade. Um meio-campista que sabia organizar o jogo, enxergar espaços entre as linhas defensivas, criar jogadas e ainda recuperar a bola. Na minha visão, ele teria uma carreira sólida na Serie C ou até mesmo na Serie B”, afirmou Amelia.

Questionado sobre os motivos da aposentadoria precoce, o ex-jogador foi direto: “Ser filho do Totti teve impacto, na minha opinião. Era pressão demais”.

Novo rumo fora dos gramados

Apesar do adeus precoce ao futebol jogado, Cristian Totti seguirá envolvido com o esporte. Segundo a imprensa italiana, ele assinou contrato com a Totti Soccer School, escola de futebol fundada por seu pai e atualmente administrada por seu tio, Riccardo Totti.

Cristian irá trabalhar ao lado do diretor-geral Claudio D’Ulise na área de captação de jovens talentos. Aos 19 anos, terá a missão de usar sua experiência pessoal para ajudar outros garotos a enfrentar os desafios da formação no futebol sem passar pelas mesmas dores que enfrentou.

Francesco Totti, seu pai, é uma das maiores lendas da história do futebol italiano. Ídolo da Roma — clube que defendeu por toda a carreira —, marcou 307 gols em 786 partidas oficiais. Pela seleção italiana, disputou 59 jogos e marcou nove gols.