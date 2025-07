Cruzeiro perde liderança do Brasileirão para o Flamengo na 17ª rodada

© Getty Images

O técnico português Leonardo Jardim deixou a liderança do Campeonato Brasileiro neste domingo (27), após a derrota do Cruzeiro por 2 a 1 para o Ceará, no Mineirão. A queda coincidiu com a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Atlético Mineiro, no Maracanã, resultado que levou o Rubro-Negro ao topo da tabela.

O Cruzeiro foi o primeiro a entrar em campo, em jogo válido pela 17ª rodada. O time celeste começou bem, com gol de Kaio Jorge logo aos 4 minutos. Mas a vantagem durou pouco: Antonio Galeano marcou duas vezes, aos 39 e aos 60 minutos, e virou a partida para os visitantes, esfriando o clima em Belo Horizonte.

Mais tarde, o Flamengo fez sua parte diante da torcida. Mesmo com reclamações sobre pênaltis não marcados no primeiro tempo — incluindo um lance em que o VAR anulou a penalidade após falta fora da área sofrida por Plata —, o time carioca garantiu a vitória com um gol solitário de Léo Ortiz aos 30 minutos da etapa final.

Com os resultados, o Flamengo assumiu a liderança com 36 pontos, superando o Cruzeiro, que ficou com 34 e tem um jogo a mais. Na terceira posição aparece o Palmeiras, comandado por outro português, Abel Ferreira, com 32 pontos e dois jogos a menos que o líder.

Próxima rodada promete emoção

No próximo domingo (3), os três primeiros colocados entram em campo fora de casa.

O Cruzeiro visita o Botafogo às 16h (horário de Brasília);

O Flamengo enfrenta o Ceará às 18h30;

E o Palmeiras encara o Vitória às 19h30.

Copa do Brasil entra em cena

Antes disso, as atenções se voltam para os confrontos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro enfrenta o CRB na quarta-feira (31), às 19h30. O Palmeiras visita o Corinthians na quinta-feira (1º), às 21h30, e o Flamengo reencontra o Atlético Mineiro na sexta-feira (2), também às 21h30.

A rodada das oitavas ainda inclui os seguintes jogos:

Botafogo x Bragantino

CSA x Vasco da Gama

Bahia x Retrô

Internacional x Fluminense

São Paulo x Athletico Paranaense

Na temporada passada, o título da Copa do Brasil ficou com o Flamengo, que venceu justamente o Atlético Mineiro na final, com um placar agregado de 4 a 1.

Cruzeiro tenta encerrar jejum de títulos

O Cruzeiro segue na luta para voltar aos seus tempos de glória. A equipe não conquista um título desde 2018, quando venceu pela segunda vez consecutiva a Copa do Brasil. No Brasileirão, o jejum é ainda maior: o último título veio em 2014.

Depois de uma fase conturbada, que incluiu a queda para a Série B e a conquista do acesso com título em 2022, o clube agora busca reconstruir sua trajetória vitoriosa sob comando de Leonardo Jardim, um dos técnicos portugueses em alta no futebol brasileiro.

