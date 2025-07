Como bola parada virou arma que lança o Flamengo à liderança do Brasileiro

© Shutterstock

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Jogo truncado, falta lateral ou escanteio. Um lance que pode não parecer tão promissor, na verdade, se transforma na arma que tem feito a diferença para o Flamengo retomar a liderança do Brasileiro e criar uma gordurinha na frente.

Nos últimos três jogos, três dos quatro gols marcados foram em lances de bola parada. Sem eles, não seria possível vencer Fluminense, Red Bull Bragantino e, por último, o Atlético-MG.

Considerando os jogos pós-Mundial de Clubes, metade dos gols saiu de bola parada (três de seis).

"Se você tem oito escanteios, você tem oito cruzamentos na área de forma perigosa com jogadores importantes na bola parada", afirmou Filipe Luís.

Os autores dos gols foram diferentes -Pedro, Léo Pereira e Léo Ortiz-, mas o que tem em comum é o efeito que as jogadas apresentam após o trabalho nos treinos.

A rotina de viagens por vezes reduz o espaço na agenda para um trabalho mais longo no campo. Os vídeos são importantes e também as indicações feitas no tablet.

A fase do Flamengo nas bolas aéreas indica uma maturidade da substituição feita na comissão técnica. Em maio, Daniel Alegria foi demitido, e o ex-zagueiro Rodrigo Caio passou a trabalhar com Filipe Luís.

Não por acaso, Léo Ortiz apontou para Rodrigo Caio na comemoração do gol diante dos atleticanos.

"É o cara que mais conversa com a gente sobre isso. Há um tempo atrás, quando era o Alegria, eu também apontava. São eles que dedicam horas para nos dar as melhores informações e dizer onde atacar ali dentro da área", contou o zagueiro do Flamengo.

O trabalho é coletivo. E essa adaptação de treinos de acordo com o calendário (e adversário), as indicações para os jogadores envolvem:

pontos da área/defesa do adversário que eles devem atacar

quem faz os bloqueios e quem ataca a bola

cobradores para cada situação

O pé certeiro para a cobrança diante do Galo foi o de Luiz Araújo.

Arrascaeta é outro que costuma ser afiado.

Quanto a Léo Ortiz, ele já tinha participado do lance do gol de Pedro contra o Fluminense, desviando no primeiro poste a bola que sobrou para o camisa 9.

"Os próprios jogadores acreditam e estão se sentindo poderosos outra vez na bola parada. Importante que eles sintam o gosto por isso e vejam sempre que resolve jogos", acrescentou Filipe Luís.

E ao mesmo tempo que o time consegue somar pontos importantes usando as bolas paradas, a defesa, como um todo, tem se portado muito bem.

O Flamengo lidera o Brasileiro com 36 pontos e 30 gols marcados. Mas o saldo de 24 gols foi construído também porque o time só sofreu seis gols em 16 jogos.