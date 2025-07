Discussão premeditada com torcedor mostra Neymar mais irritado que o normal

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - Neymar fez o gol da vitória do Santos contra o poderoso Flamengo e teve seu grande momento desde o retorno à Vila Belmiro. Era o esperado momento de protagonismo na primeira partida oficial após a intertemporada. Melhor fisicamente, o craque pareceu mostrar que estava de volta. Os jogos seguintes, porém, chamaram mais a atenção pelo que foi feito fora das quatro linhas.

Na derrota por 3 a 0 para o Mirassol, Neymar foi discreto e depois se impôs no vestiário. O capitão contestou o desempenho vergonhoso e até interrompeu a fala de um companheiro que pedia "cabeça erguida". No dia seguinte, ele treinou na folga do elenco. Na reapresentação, voltou a dizer que o Santos não pode se dar ao direito de normalizar resultados assim. As atitudes foram consideradas maduras pela diretoria.

Na derrota por 2 a 1 para o Internacional, em contrapartida, Neymar passou longe de ter a mesma maturidade. O camisa 10 teve atuação irregular e perdeu a cabeça com um torcedor.

O UOL apurou que Neymar já tinha "marcado" Alex Sander Silva na vitória sobre o Flamengo. O astro entendeu que ele pegava pesado ao falar de sua família. Contra o Inter, o torcedor ficou na mesma posição e repetiu as provocações. Neymar, ainda com a bola rolando, prometeu: "Vou aí quando o jogo acabar". E foi, deixando os companheiros no meio-campo o esperando para descer ao vestiário. E sem dar a entrevista que o capitão normalmente dá.

Alex Sander Silva nega ter xingado Neymar ou sua família, enquanto Neymar diz o contrário. De qualquer forma, todos no clube e no estafe do meia-atacante acreditam que foi um erro. Ney admitiu que não era para ter feito isso nas suas redes sociais, apesar de dizer que "no calor da emoção é difícil controlar os sentimentos quando você é ofendido de forma injusta".

Neymar foi repreendido por Neymar Pai. O craque ouviu que "é muito grande para fazer isso". Ele concordou. Quem trabalha com o astro crê que ele "sabe o que fazer", mas "às vezes tem dificuldade para se conter".

A direção santista também vê uma atitude errada, mas não repreendeu Neymar. "Esse é o estilo do Neymar. Ele sente muito o jogo, provoca, briga. E a gente prefere ele assim que passivo. Não era para ter discutido com o torcedor, mas é melhor ele assim, no limite. Ele sabe que errou", disse uma fonte.

O Santos, inclusive, pensou em chamar o torcedor para conhecer Neymar pessoalmente e por fim ao assunto. Ao procurar os dados do torcedor, o Peixe detectou que ele não seria sócio e teria entrado com a documentação de outra pessoa. O clube registrou um boletim de ocorrência.

Neymar se reapresentou pós-Inter do mesmo jeito de quase sempre: alegre, mas cobrando os companheiros. Esse tema do torcedor não veio à tona. A expectativa era responder "na bola" contra o Sport, mas o desempenho dele no empate por 2 a 2 foi ruim. Não houve, porém, nenhuma discussão com colegas, rivais ou torcedores. Neymar ouviu os xingamentos e viu máscaras de Bruna Marquezine sem responder.

O camisa 10, ainda com desempenho irregular, completou quatro jogos consecutivos e mostrou estar finalmente recuperado. O objetivo agora é se controlar diante das provocações e melhorar o rendimento para tirar o Santos da parte de baixo da tabela e estar na convocação do técnico Carlo Ancelotti. O Brasil enfrentará Chile e Bolívia em setembro.