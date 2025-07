Árbitro explica vermelho a Léo Jardim e cita xingamento de cartola do Vasco

© REUTERS

(UOL/FOLHAPRESS) - Árbitro do confronto entre Internacional e Vasco, Flavio Rodrigues de Souza relatou em súmula o motivo de ter expulsado Léo Jardim e xingamentos proferidos por membros das equipes após a partida.

O QUE ACONTECEU

No documento, o juiz relatou que o goleiro do Cruzmaltino foi ao chão "sem motivo aparente" após já ter sido advertido com cartão amarelo. Flavio de Souza expulsou Léo Jardim aos 41 minutos do segundo tempo e, cinco depois, o Inter conquistou o empate com Johan.

Após ser advertido anteriormente por retardar o reinício de jogo, expulsei com segundo cartão amarelo o Sr. "Leonardo Cesar Jardim, nº1 da equipe do Vasco da Gama, por de maneira desrespeitosa retardar o reinício de jogo da sua equipe caindo ao solo sem motivo aparente. Mesmo sendo solicitado tanto por mim quanto pelo assistente, negou-se a levantar. Ressalto ainda que o mesmo ficou caído durante todo o procedimento de substituições, tendo tempo suficiente para ser atendido, não o fazendo", afirmou Flavio Rodrigues de Souza, após Internacional 1 x 1 Vasco.

O árbitro disse ainda que o gerente de futebol do Vasco, Clauber Rocha, foi agressivo após o fim da partida. No corredor para saída de campo, o membro da equipe carioca reclamou com o juiz e falou que Flavio de Souza "acabou com o jogo".

De maneira agressiva veio em minha direção com o dedo em riste proferindo as seguintes palavras: 'Quero ver você ter coragem de fazer de novo seu safado, covarde, vagabundo, você nos fodeu, sem vergonha, acabou com o jogo'. Informo que o mesmo teve que ser contido pelo policiamento. Flavio de Souza, sobre irritação de Clauber Rocha

O árbitro relatou ter sido atacado verbalmente também por Ubirajara Sagaz, assessor de futebol do Inter: "Veio em minha direção de maneira agressiva o assessor de futebol da equipe do S.C. Internacional, Sr. Ubirajara Sagaz, proferindo as seguintes palavras: 'Seu vagabundo, safado, eu vou dar um soco em você, seu cuzão'".