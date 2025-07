Presidente interino do Corinthians sobe o tom e nega rescisão com Memphis

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Osmar Stabile convocou a imprensa para fazer um balanço dos 60 dias de gestão interina. O mandatário subiu o tom ao falar sobre a política do clube e negou veementemente a possibilidade de rescisão ou renegociação do contrato do atacante Memphis Depay.

MEMPHIS FICA E POLÍTICA INCOMODA

Osmar descartou a possibilidade de saída do jogador holandês antes do fim do contrato, mas admitiu que o clube precisou fazer esforços financeiros para quitar as pendências financeiras.

"O Corinthians não estuda, não foi tratado nenhum assunto desse até agora, até o momento. Então, se vazaram informações, essas informações não são verdadeiras. Tudo o que nós conversamos com o atleta foi de manter o contrato, ele cumpriu a parte dele, o Corinthians cumpriu a parte dele e acabou. Toca o barco para frente.

Ele está trabalhando dentro do que foi estabelecido em contrato e nós estamos cumprindo também. Nós pagamos todos os vencimentos dele e está tudo em ordem, não tem problema nenhum. Direito de imagem, salários. Agora ficou a premiação também, que estava atrasada, que nós dividimos em três, pagamos a primeira, já não está atrasado mais, e vamos cumprir com as outras duas também, dentro do cronograma estabelecido", disse Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians.

O mandatário falou mais alto ao reclamar das movimentações políticas à parte da diretoria. Osmar entende que não é momento de inflamar discursos eleitorais, apesar de a votação do impeachment de Augusto Melo estar marcado para o próximo dia 9 de agosto.

"O Corinthians vai se transformar. E isso o presidente está disposto a fazer. Vai ter que cortar na carne. Vai ter que cortar na carne. Vai ter que fazer mudanças, nós vamos ter que resolver o problema do Corinthians. E por isso eu quero conclamar a todos, inclusive a imprensa, que nos ajude neste momento a ajudar o Corinthians. Eu não quero apoio para a gestão Osmar, eu quero apoio para o Corinthians. E eu quero deixar um recado aqui também para aquelas pessoas que ficam fazendo política neste momento. O Corinthians não aguenta mais, não dá mais. Nós não podemos errar mais, já erramos demais. Então é momento de transformar, é momento de mudar e isso a gente conta com o apoio de todos."