Conmebol divulga datas da Libertadores, Sul-Americana e Recopa 2026

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira as datas das finais de suas principais competições de clubes em 2026. A decisão da Copa Libertadores será realizada no dia 28 de novembro, um sábado, com sede ainda indefinida. Já a final da Copa Sul-Americana está marcada para 21 de novembro, uma semana antes, também com local a ser anunciado. A entidade ressaltou que os cronogramas estão sujeitos a alterações.

A temporada sul-americana de 2026 terá início na semana de 4 de fevereiro, com os confrontos da primeira fase da Libertadores. No mesmo mês, a Recopa Sul-Americana será disputada: a partida de ida será no dia 18 de fevereiro, na casa do campeão da Sul-Americana 2025, e a volta, no dia 25, com mando do campeão da Libertadores 2025.

Com o calendário continental definido, a CBF deve começar a elaborar o cronograma das competições nacionais. Assim como em 2025, haverá uma pausa no meio da temporada devido à realização da Copa do Mundo da FIFA, que ocorrerá entre 11 de junho e 19 de julho.

Outra novidade será a redução das Datas Fifa de seis para cinco, com intervalos maiores para jogos de seleções, especialmente entre o final de setembro e início de outubro. O novo modelo será mantido até o Mundial de 2030.

Confira as datas das competições da Conmebol em 2026:

Copa Libertadores

1ª fase: 4 e 11 de fevereiro

2ª fase: 18 e 25 de fevereiro

3ª fase: 4 e 11 de março

Sorteio da fase de grupos: 18 de março

Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio

Sorteio do mata-mata: 3 de junho

Oitavas de final: 12 e 19 de agosto

Quartas de final: 9 e 16 de setembro

Semifinais: 14 e 21 de outubro

Final: 28 de novembro

Copa Sul-Americana

1ª fase (jogo único): 4 de março

Sorteio da fase de grupos: 18 de março

Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio

Sorteio do mata-mata: 3 de junho

Playoffs: 22 e 29 de julho

Oitavas de final: 12 e 19 de agosto

Quartas de final: 9 e 16 de setembro

Semifinais: 14 e 21 de outubro

Final: 21 de novembro

Recopa Sul-Americana

Ida: 18 de fevereiro

Volta: 25 de fevereiro

Datas Fifa em 2026

23 a 31 de março

1 a 9 de junho

21 de setembro a 6 de outubro

9 a 17 de novembro

Copa do Mundo da FIFA

11 de junho a 19 de julho