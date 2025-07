Luis Suárez supera recorde e vira reforço mais caro da história do Sporti

© Lusa

Depois de ter vivido a melhor temporada da carreira em 2024/25 — com 31 gols e oito assistências em 43 jogos pelo Almería, que acabou não conseguindo o acesso à primeira divisão espanhola — o atacante colombiano Luis Suárez, de 27 anos, foi contratado pelo bicampeão português Sporting. Ele é a segunda contratação mais cara da história do clube, atrás apenas do sueco Viktor Gyökeres.

Artilheiro da Liga Portugal nas duas últimas temporadas, Gyökeres assinou neste sábado com o Arsenal, vice-campeão inglês, após ter sido comprado em 2023 junto ao Coventry por 24 milhões de euros (cerca de R$ 155,04 milhões), sendo 4 milhões de euros (R$ 25,84 milhões) referentes a metas individuais e coletivas atingidas.

Embora ainda esteja atrás de Gyökeres em termos de valor total de venda, Luis Suárez se tornou a contratação com o maior valor fixo já pago ao Sporting. A negociação com o Almería pode chegar a 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 161,5 milhões), caso as variáveis contratuais sejam cumpridas — o que o colocaria no topo da lista histórica de vendas do clube.

Segundo os dados divulgados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e relatórios financeiros da SAD do Sporting, o terceiro lugar no ranking de contratações mais caras é ocupado pelo meio-campista dinamarquês Morten Hjulmand, que chegou do Lecce em 2023 por 18 milhões de euros (R$ 116,28 milhões), valor ao qual foram adicionados 1,5 milhão de euros (R$ 9,69 milhões) após sua performance na temporada 2023/24.

Luis Suárez é oficialmente o sucessor de Gyökeres no ataque do Sporting

O colombiano assinou contrato até 2030 com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros (R$ 516,8 milhões). Ele chega com a missão de substituir o sueco no comando de ataque da equipe de Alvalade.

Outro nome importante da lista é o também atacante Conrad Harder, compatriota de Suárez, que chegou em 2024 vindo do Nordsjaelland por 19 milhões de euros (R$ 122,74 milhões) fixos, com a possibilidade de acréscimo de mais 3 milhões (R$ 19,38 milhões) em bônus por metas.

Já o atacante Paulinho foi contratado do Braga em 2021 por 16 milhões de euros (R$ 103,36 milhões), com o Sporting adquirindo inicialmente 70% dos direitos do jogador. Em 2024, o clube investiu mais 750 mil euros (R$ 4,85 milhões) para comprar os 30% restantes, antes da transferência do atleta para o Toluca, do México.

Fora do top 5 de reforços mais caros do clube estão:

Zeno Debast: zagueiro custou 15,6 milhões de euros (R$ 100,78 milhões), com mais 5,5 milhões (R$ 35,53 milhões) possíveis por metas a pagar ao Anderlecht.

Maxi Araújo: contratado do Toluca por 13,6 milhões de euros (R$ 87,94 milhões), com possibilidade de valorização em caso de premiações pela participação do jogador no Mundial de 2026.

O meia Pedro Gonçalves rendeu 13,5 milhões de euros (R$ 87,21 milhões) ao Famalicão. O Sporting pagou inicialmente 6,5 milhões (R$ 41,99 milhões) por 50% dos direitos em 2020 e adquiriu mais 40% três anos depois, por 7 milhões (R$ 45,22 milhões).

Manuel Ugarte, hoje no Manchester United sob comando de Rúben Amorim, seguiu caminho semelhante. Em 2021, o Sporting pagou 6,5 milhões de euros (R$ 41,99 milhões) por 50% dos direitos e, até 2023, aumentou sua participação para 80% com mais 6 milhões (R$ 38,76 milhões) em metas e reforço de passe.

Fechando o top 10, o centroavante holandês Bas Dost, contratado junto ao Wolfsburg em 2016 por 10 milhões de euros (R$ 64,6 milhões), com mais 1 milhão (R$ 6,46 milhões) em bônus.