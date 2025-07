Corinthians rejeita loucuras, prioriza estrelas e lida com encostados

© Shutterstock

ÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians definiu uma estratégia clara para essa janela de transferências. Sem fazer loucuras por novas contratações, o Timão priorizou a manutenção de suas estrelas enquanto encontra formas de lidar com alguns "encostados" do elenco.

MEMPHIS E YURI FICAM

Dentre as prioridades, Memphis Depay e Yuri Alberto são a base. Por isso, as últimas semanas foram de intensa negociação e esforços financeiros para garantir que não houvesse brecha para a saída dos atacantes.

Osmar Stabile, presidente interino, reforçou que o clube não estuda ou tenta renegociar o contrato do holandês, que é visto como prejudicial ao Corinthians por outros membros do clube. O valor total de luvas a serem pagos a Memphis é de R$ 25 milhões até 31 de julho de 2026 -divididos em três parcelas anuais.

Existe um contrato e nós vamos cumprir, não tem como ser diferente. [...] Se ele nos procurar e pedir para que a gente discuta o assunto [renegociação de contrato], claro que vamos conversar. Mas eu não recebi. Ninguém do futebol, o Fábio Soldado não falou nada.Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians

Já com Yuri, a gestão interina celebrou a renovação do contrato até 2030, com valorização salarial e manutenção de multa altíssima para rescisão -100 milhões de euros para o mercado externo (cerca de R$ 648 milhões na cotação atual) e R$ 500 milhões para times brasileiros. Inclusive, não há cláusula de facilitação para venda ao mercado europeu.

SEM LOUCURAS POR REFORÇOS

A diretoria interina também não fará nenhuma loucura financeira para contratar, apesar de entender as necessidades do elenco e os pedidos do técnico Dorival Júnior.

Nada de loucura, não podemos fazer loucura neste momento. Temos que trabalhar dentro da possibilidade. O que é isso? Custo baixo e alta qualidade. É difícil? É, mas não é impossível.Osmar Stabile

Por outro lado, o UOL apurou que há cobranças por quatro reforços, inclusive por parte de Memphis Depay. O camisa 10 demonstrou insatisfação com algumas lacunas no elenco e falou abertamente sobre o assunto em reunião com Stabile.

ENCOSTADOS PODEM VIRAR 'MOEDA DE TROCA'

Neste contexto, alguns jogadores pouco utilizados no grupo podem virar moeda de troca, casos de Diego Palacios, Léo Maná, Tchoca e outros.

O foco do Timão é realizar alguma venda para liberar espaço na folha salarial ou emprestar para que os atletas possam ganhar minutagem.

Palacios chegou a receber sondagem do Austin, dos EUA, mas a negociação melou. A princípio, o lateral esquerdo não queria deixar o Corinthians para jogar em uma liga de menor expressão, mas foi convencido, e a venda não se concretizou porque a equipe norte-americana já havia encontrado outro atleta.