Santos investe alto, mas vê centroavantes decepcionarem e pode buscar opção

(UOL/FOLHAPRESS) - O Santos imaginou que estava bem servido para a função de centroavante, mas já começa a pensar numa alternativa no mercado.

Deivid Washington e Tiquinho Soares custam caro e decepcionam até aqui. Ambos chegaram com muita expectativa ao Peixe e estão entre os maiores salários do elenco.

No início do ano, o torcedor até discutia se ambos poderiam jogar juntos. Agora, a maior parte dos santistas pede por mudanças na equipe.

Deivid tem um gol em 18 jogos. Tiquinho soma seis gols em 25 partidas. O técnico Cleber Xavier ainda não sabe se escalará um deles ou outro atleta para enfrentar o Juventude, segunda-feira, no Morumbis.

Deivid Washington está emprestado pelo Chelsea até o fim do ano. Ele saiu do Santos em alta em 2023, mas não jogou no clube inglês e foi parar na equipe sub-23. O entendimento do Santos é que a interrupção do cenário natural de promoção ao elenco profissional pesa e a falta de gols diminui a confiança. O garoto está com 20 anos.

Não há no contrato uma cláusula de devolução ao Chelsea. O Santos teria que pagar um valor alto pela rescisão e arrumaria problema com o empresário Giuliano Bertolucci. Deivid tinha outras propostas, mas fez força para jogar no Peixe de Neymar e contou com a ajuda do seu agente, que tem ótimo trânsito no clube de Londres.

Já Tiquinho Soares, de 34 anos, apresenta problemas físicos e está longe de ser o goleador dos tempos de Botafogo. A esperança era de melhora após a intertemporada, mas não é isso que se vê em campo. O Santos comprometeu 3 milhões de euros (R$ 19 milhões) pelo centroavante envolvido na venda do zagueiro Jair.

Para conseguir outro centroavante, o Santos teria que negociar Tiquinho. Ele recebeu propostas da Arábia Saudita e China no fim de maio, mas o Peixe decidiu segurá-lo. Agora, o clube da Vila Belmiro pensaria em vendê-lo.

Além da busca ainda tímida por um goleador, o Santos quer um zagueiro e vasculha o mercado. O Peixe tem dificuldades financeiras e prioriza atletas livres, por empréstimo ou trocas. Já chegaram os laterais direitos Igor Vinicius e Mayke, o volante Willian Arão e o atacante Caballero.