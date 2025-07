Abel encontra Dorival em 4º time diferente e tenta vencer 1ª em mata-mata

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Técnico mais longevo da Série A, Abel Ferreira vai reencontrar o velho conhecido Dorival Jr. O confronto, porém, é inédito, já que será a primeira vez que acontece em um clássico entre Palmeiras e Corinthians.

O QUE ACONTECEU

Abel está no Palmeiras há quase 5 anos, enquanto Dorival passou por quatro clubes nesse período: Ceará (2022), Flamengo (2022), São Paulo (2023) e Corinthians (2025). O atual comandante alvinegro ainda soma uma passagem pela seleção brasileira, entre janeiro de 2024 e março deste ano, e teve um período sabático entre agosto de 2020 e março de 2022.

Neste período, foram cinco embates entre os técnicos e o duelo está "empatado". Ao todo, foram duas vitórias alviverdes -com direito a goleada por 5 a 0 sobre o São Paulo pelo Brasileiro de 2023-, duas derrotas e um empate.

Já no mata-mata, quem levou a melhor foi Dorival, com triunfo no Allianz Parque pelas quartas de final da Copa do Brasil. O São Paulo venceu na ida por 1 a 0 -com o Palmeiras comandando por João Martins- e fez 2 a 1 na volta.

Palmeiras 2 x 3 Ceará - Brasileiro 2022

Palmeiras 1 x 1 Flamengo - Brasileiro 2022

São Paulo 0 x 2 Palmeiras - Brasileiro 2023

Palmeiras 1 x 2 São Paulo - quartas de final da Copa do Brasil 2023

Palmeiras 5 x 0 São Paulo - Brasileiro 2023

Abel agora tem a chance da "revanche" contra Dorival em jogos eliminatórios. Palmeiras e Corinthians se enfrentam nos dias 30 de julho -na Neo Química Arena- e 6 de agosto -no Allianz Parque- pelas oitavas. As duas partidas serão às 21h30 (de Brasília).

NÃO SE ENFRENTARAM ESSE ANO?

Palmeiras e Corinthians jogaram quatro vezes, mas Ramón Díaz comandava o Alvinegro. Dorival Jr foi anunciado pelo Corinthians em 28 de abril, 16 dias após o último Dérbi, válido pelo Brasileirão, e com vitória do time alviverde por 2 a 0.

Os times, inclusive, fizeram a final do Paulistão, com título para o clube de Parque São Jorge. O Corinthians bateu o rival no Allianz Parque, por 1 a 0, no jogo de ida, e segurou o empate em casa para faturar o título.

Abel, porém, tem apenas três derrotas para o Corinthians em 18 jogos. Foram oito triunfos alviverdes e sete empates.

As equipes se enfrentam pela primeira vez em um mata-mata fora do Estadual neste século. O último embate aconteceu pela semifinal da Copa Libertadores de 2000, e o Palmeiras levou a melhor nos pênaltis.