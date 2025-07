Donald Trump é flagrado em suposta trapaça durante partida de golfe

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo gravado na Escócia mostra o Donald Trump em uma situação embaraçosa no golfe, esporte que ele afirma dominar. Na gravação, um dos caddies -auxiliar responsável por carregar os tacos do jogador- do campo de Turnberry, resort de propriedade do republicano, parece plantar discretamente uma bola no gramado, preparando o cenário para a próxima jogada dele.

As imagens mostram o presidente americano chegando de carrinho a uma área com vegetação densa. Dois caddies passam pelo local, e um deles se abaixa para deixar uma bola nova no chão, logo à frente. Em seguida, Trump aparece com o taco nas mãos e se posiciona para a tacada, mas o vídeo termina antes de mostrar o golpe.

Trump já foi acusado de burlar regras no golfe em outras ocasiões. Em 2024, o ator Samuel L. Jackson afirmou que o ex-presidente trapaceou durante uma partida entre os dois. Na época, o republicano negou ter jogado com o ator.

Acontecimentos similares são supostamente recorrente e já rendeu até um livro: "Commander in Cheat" ("Comandante em Trapaça" em tradução livre), lançado em 2019, que reúne episódios em que o ex-presidente supostamente teria manipulado jogadas, rebatido bolas alheias e até alterado placares, baseado em relatos do autor e outros jogadores que cruzaram com o presidente no campo.