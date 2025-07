Corinthians enfrenta Palmeiras com força máxima

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians concluiu a preparação para encarar o Palmeiras, na manhã desta terça-feira (29), no CT Joaquim Grava. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

'PREPARAÇÃO DIFERENTE' PARA DÉRBI

O Timão terá força máxima para encarar o rival, inclusive o retorno do trio de ataque ideal. A provável escalação conta com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez e André Carrillo; Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

A principal tarefa da comissão técnica de Dorival Júnior tem sido o foco no desempenho mental. Os jogadores também analisaram situações táticas em vídeo, ajustes estratégicos em lances de bola parada e trabalhos táticos em espaço reduzido.

O goleiro Hugo Souza destacou a "preparação diferente" para o confronto com o rival e a expectativa para a festa da torcida na Arena.

"Um Dérbi é sempre especial. O último foi ainda mais, com a conquista do Paulista. Esperamos que esse também tenha um final feliz. Estamos nos dedicando muito, porque a preparação para um jogo como esse é diferente. Clima de mata-mata, de Copa. Nossa torcida faz a diferença e vai transformar o estádio em um caldeirão", disse Hugo Souza, à Corinthians TV.

Esse será o quinto confronto entre Corinthians e Palmeiras em 2025, mas o primeiro válido pela Copa do Brasil. Até aqui, o retrospecto na temporada mostra equilíbrio: uma vitória para cada lado e dois empates. O Timão levou a melhor na decisão do Campeonato Paulista, com destaque para o goleiro Hugo Souza, que defendeu pênaltis decisivos na fase de grupos e na grande final.

O Corinthians entrou na Copa do Brasil diretamente na terceira fase e eliminou o Novorizontino com duas vitórias por 1 a 0. Já o Palmeiras avançou após bater o Ceará, com vitória por 1 a 0 fora e 3 a 0 em casa.

A partida de volta será disputada no Allianz Parque, no dia 6 de agosto. O vencedor do confronto garante vaga nas quartas de final do torneio.

RETROSPECTO DOS CONFRONTOS EM 2025

6/2 - Palmeiras 1 x 1 Corinthians (Paulista)

16/3 - Palmeiras 0 x 1 Corinthians (Paulista)

27/3 - Corinthians 0 x 0 Palmeiras (Paulista)

12/4 - Palmeiras 2 x 0 Corinthians (Brasileiro)