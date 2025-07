Ancelotti enfim vence em casa, e Botafogo abre vantagem sobre Bragantino

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo abriu vantagem sobre o Red Bull Bragantino nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time alvinegro fez 2 a 0, com uma boa atuação no Nilton Santos na noite desta terça.

Os gols foram de Montoro -o primeiro pelo Botafogo- e Alexander Barboza, ambos ainda no primeiro tempo. Foi a primeira vitória em casa que David Ancelotti conseguiu como técnico do Botafogo.

Davide já tinha feito duas partidas no Nilton Santos, com dois empates: contra Vitória e Corinthians, pelo Brasileiro.

Por outro lado, o time de Fernando Seabra engatou um mau momento no ano. Vinha de três derrotas no Brasileirão e agora teve mais uma na Copa do Brasil.

Com o resultado, o Botafogo pode até perder por um gol de diferença que avança às quartas de final.

O jogo de volta será na quarta-feira da semana que vem, no Cícero de Souza Marques, às 19h.

BOTAFOGO

John, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Cuiabano (Alex Telles); Newton (Allan), Marlon Freitas e Montoro (Matheus Martins); Savarinho, Artur (Correa) e Arthur Cabral (Nathan Fernandes). T.: Davide Ancelotti.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton, Andrés Hurtado (Nathan Mendes), Pedro Henrique, Gustavo Marques e Sant'Anna; Gabriel, Eric Ramires (Fabinho) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Vinicinho), Eduardo Sasha (Praxedes) e Isidro Pitta (Thiago Borbas). T.: Fernando Seabra.