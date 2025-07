Brasil goleia Uruguai e vai novamente à final da Copa América feminina

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira derrotou o Uruguai por 5 a 1, na noite de terça-feira (29), no estádio Casa Blanca, em Quito, e avançou à decisão da Copa América feminina -assegurando, no processo, vaga nos Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles. O jogo do título da disputa continental será contra a Colômbia, às 18h (de Brasília) de sábado (2), no mesmo local.

Diante da formação uruguaia, as comandadas de Arthur Elias estabeleceram sua superioridade. Ao fim do primeiro tempo, a vantagem já era de três gols, marcados por Amanda Gutierres, Gio Garbelini e Marta, de pênalti. Na etapa final, tiveram dificuldades, levaram um gol de Pilar González, mas restabeleceram a ordem com uma batida de falta de Gutierres e uma finalização de Dudinha.

O Brasil, assim, brigará pelo título pela décima vez em dez edições da competição, inaugurada em 1991. A equipe verde-amarela tem oito títulos do torneio e só não o venceu em 2006, quando foi superada pela campeã Argentina na rodada derradeira do quadrangular final.

O favoritismo é novamente brasileiro, mas o adversário tem mostrado força no cenário internacional. A Colômbia chegou às quartas de final dos dois últimos grandes campeonatos mundiais da modalidade: a Copa do Mundo de 2023, com derrota por 2 a 1 para a Inglaterra, e os Jogos Olímpicos de 2024, com derrota nos pênaltis para a Espanha -Inglaterra e Espanha fizeram a final da Eurocopa no último domingo (27), com triunfo inglês.

Brasil e Colômbia decidiram a última Copa América (1 a 0 para o Brasil, em 2022) e já se enfrentaram na atual edição, na rodada final do Grupo B. A equipe de Arthur Elias atuou com uma a menos desde os 23 minutos do primeiro tempo, por causa da expulsão da goleira Lorena, mas segurou o 0 a 0 e a liderança da chave.

Com a primeira posição, enfrentou o Uruguai, segundo colocado do Grupo A. Mais eficiente nos primeiros 45 minutos, apesar de ter oferecido chances ao adversário, construiu boa vantagem. Gutierres, aos 11, marcou de cabeça, após cruzamento de Marta. Gio, aos 13, aproveitou sobra na área. E Marta, aos 27, converteu pênalti bastante contestado pela formação celeste.

O jogo estava controlado, mas quase se complicou após o intervalo. Isa Haas marcou contra, aos seis, em tentativa de cortar escanteio, e escapou de cartão vermelho -já tinha amarelo- por falta dura. O Uruguai teve nova chance clara, com Belén Aquino, e pouco depois foi castigado em cobrança de falta de Gutierres, aos 20. Aí, tudo ficou decidido. E Dudinha ainda ampliou a vantagem, aos 42.

Do outro lado da chave, a Colômbia encarou a Argentina, líder do Grupo A, na última segunda (28). Após um empate sem gols, venceu por 5 a 4 nos pênaltis. O jogo -como o do Brasil nesta terça e como todos em um certame marcado pelo descaso- teve público diminuto no Equador.