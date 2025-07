Flamengo anuncia a contratação do atacante Samuel Lino

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (uOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou, na noite de hoje (29), a contratação do atacante Samuel Lino, de 25 anos. O jogador assinou contrato até dezembro de 2029. Samuel Lino estava no Atlético de Madrid, da Espanha.

Samuel Lino é o reforço mais caro da história do Flamengo. A transação vai girar em cerca de 22 milhões de euros (R$ 143 milhões, na cotação atual) mais três milhões de euros (R$ 19,5 milhões) em bônus por metas.

O atacante desembarcou no Rio de Janeiro no começo da tarde. Ele foi para o Ninho do Urubu para realizar exames médicos e finalizar os trâmites para a assinatura de contrato.

O jogador já teve uma breve passagem pelo Flamengo. Ele defendeu o clube no sub-20, entre 2017 e 2018 - foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018 pelo Rubro-Negro.

Nascido em Santo André, São Paulo, Lino foi revelado nas categorias de base do São Bernardo. Na Europa, atuou pelo Gil Vicente, de Portugal, Valência e Atlético de Madrid, da Espanha.