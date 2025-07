Braithwaite decide, e Grêmio volta a vencer no Brasileirão

© Getty

Após quase dois meses sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Grêmio reencontrou o caminho das vitórias ao bater o Fortaleza por 2 a 1, nesta terça-feira (29), em Porto Alegre, em duelo atrasado da 14ª rodada. Com dois gols de pênalti do dinamarquês Martin Braithwaite, o tricolor alcançou os 20 pontos e ganhou um fôlego importante na luta contra o rebaixamento. Já o Fortaleza, comandado por Renato Paiva, segue com 15 pontos e permanece entre os quatro últimos colocados da tabela.

Braithwaite garante vantagem gremista com dois pênaltis



O início do confronto indicava um cenário de cautela para ambas as equipes, até que o Grêmio conseguiu furar a defesa adversária. Aos oito minutos, Cristian Olivera recebeu um lançamento preciso nas costas da linha defensiva do Fortaleza e foi derrubado por Magrão dentro da área, resultando em pênalti. Na primeira oportunidade, Braithwaite não hesitou e abriu o placar para os donos da casa.

Poucos minutos depois, a cena se repetiu, mas com um novo protagonista. Alysson se infiltrou na defesa e foi novamente alvo de uma infração de Magrão. Com mais um pênalti assinalado, Braithwaite manteve a calma e deslocou o goleiro na cobrança, ampliando a vantagem para 2 a 0 em favor do tricolor gaúcho.

O Fortaleza, no entanto, conseguiu reagir rapidamente. Aos 23 minutos, Breno Lopes cruzou para a área, Herrera subiu e cabeceou na trave. O rebote sobrou limpo para Deyverson, que finalizou sem marcação, diminuindo o placar e mantendo a esperança viva em Porto Alegre. O primeiro tempo foi caracterizado por transições velozes de ambos os lados. Enquanto o Fortaleza tentava encontrar espaços, o Grêmio, com Cristian Olivera em destaque, também ameaçava com velocidade na retaguarda adversária.



Grêmio controla o jogo e garante o resultado no segundo tempo



A segunda etapa do confronto foi mais cadenciada, com o Grêmio buscando maior controle da posse de bola. A equipe de Renato Paiva se mostrava mais recuada e, apesar de algumas oportunidades em contra-ataques, a precisão no último passe impediu o Fortaleza de explorar melhor essas chances.

O técnico Renato Paiva buscou novas opções no banco, trocando Herrera por Lucero, para adicionar mais presença na área e pressionar a defesa gremista. Em resposta, Mano Menezes, técnico do Grêmio, promoveu a entrada de Pavón para aumentar a velocidade nos contra-ataques, estratégia que se tornaria crucial para os mandantes.

Apesar das mudanças, o Fortaleza quase chegou ao empate em uma jogada aérea. Breno Lopes cruzou da esquerda, e Deyverson surgiu para cabecear na pequena área. O goleiro Volpi, com uma grande defesa, impediu o gol e, no rebote, Prior finalizou para fora.

Próximo ao apito final, o Fortaleza teve sua última grande oportunidade. Gastón Ávila cobrou uma falta com precisão, mas Volpi fez uma defesa espetacular no ângulo, desviando a bola e selando a importante vitória do Grêmio em casa.

